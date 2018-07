Madonna rinde homenaje a Prince

Madonna rendirá homenaje al recientemente fallecido Prince en la próxima edición de los Premios Billboard, según han informado fuentes cercanas a la organización. Los artistas Ludacris y Ciara serán los anfitriones del evento, que tendrá lugar el próximo día 22 en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada).

The Weeknd, con 19 nominaciones, es el gran favorito para la cita, seguido de Justin Bieber, con 12, mientras que Adele y Taylor Swift se quedaron con ocho candidaturas. En la categoría reina, la de mejor artista, aparecen los nombres de Adele, Justin Bieber, Drake, Taylor Swift y The Weeknd.

Como mejor artista masculino están nominados Justin Bieber, Drake, Fetty Wap, Ed Sheeran y The Weeknd, y en el apartado femenino el quinteto finalista lo forman Adele, Selena Gomez, Ariana Grande, Rihanna y Taylor Swift.

Adele podría alzarse como la artista con mayor número de premios en la historia de estos galardones. Actualmente el récord lo tiene Taylor Swift con 20 trofeos. La británica posee 13 hasta ahora.

En cuanto a dúos o grupos, los nominados son Maroon 5, One Direction, Twenty One Pilots, The Rolling Stones y U2. Los Billboard también reconocen a los artistas con más ventas, un reconocimiento al que optan Adele, Justin Bieber, Drake, Fetty Wap y The Weeknd y a los más presentes en redes sociales, con Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, Demi Lovato y Taylor Swift como nominados.