Los intentos (no siempre exitosos) de los artistas internacionales para triunfar cantando en español

Maluma mediante, Madonna ha vuelto a subirse al carro de cantar en español o, al menos, a intentarlo. La reina del pop sólo se ha arrancado con un par de palabras, como ya hizo en 'La isla bonita' en los 80.

Y no es casualidad, porque es amante de los ritmos latinos y de todo lo español y ha estado a punto incluso de ser chica Almodóvar. Estrategia de márketing o no, lo de cantar en español viene de lejos.

En los 50, Nat King Cole se atrevió con una canción popular hispana para extender su mercado y tal vez su versión es incluso más conocida que la del propio compositor. Ésta ha llegado a traducirse al inglés, pero lo normal es el camino contrario.

El dúo sueco Roxette llegó a sacar un disco recopilatorio en 1996 de sus baladas más famosas sólo en español. Era la primera vez que cantaban en otro idioma y aunque ya eran de sobra conocidos, querían así acercarse aún más al mercado de España, Latinoamérica y México.

El español es el segundo idioma materno más usado del mundo, después del chino. Y aunque a veces su pronunciación nos haga dudar si utiliza uno u otro, Bon Jovi también cantó en español. Porque aquí, han asegurado siempre, sentirse como en casa.

Pocas veces, eso sí, han cantado en español en directo. Tampoco lo hizo Stevie Wonder con su versión españolizada de 'I just called to say I love you'. Su objetivo era colarse en las radiofórmulas con sus éxitos en nuestro idioma.

Y cuando se llega al número uno en casi toda Europa, lo que toca es hacer lo que hicieron los Scorpions. Traducir al español una de sus baladas más famosas, aunque en su caso la cantaron hasta en ruso.

La intención es lo que cuenta. Porque la culpa de que nos suenen diferentes no siempre la tiene la pronunciación, sino que casi siempre es de una traducción desafortunada, como le pasó a The Police.

Eso sí, el mérito de The Police es que, sea en el idioma que sea, terminamos siempre coreando su pegadizo estribillo.

Y si para todos los anteriores cantar en español es la excepción, hay un mercado para el que es lo habitual: el italiano. Parece que hay una norma no escrita por la que todo artista italiano que quiera triunfar en nuestro país tiene que hacerlo en español.