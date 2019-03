Los comienzos de las estrellas: cuando Robert Redford era un extra al que se le pagaba con una caña de pescar

Entraba en una habitación, le daban un golpe y salía. Ese fue el primer y fugaz papel de un jovencísimo Robert Redford. 59 años antes de estrenar su última película, 'The old man & the gun'. Fue en la serie del Oeste 'Maverick', por la que le ofrecieron 75 dólares. Pero él, declinó la oferta y prefirió una caña de pescar.

Conseguir forjarse una carrera en Hollywood no es tarea fácil. Si no que se lo pregunten a Sylvester Stallone. No le quedó más remedio que comenzar en el porno.

Le habían echado de su casa y necesitaba el dinero: 200 dólares le pagaron. Porno, series o telefilms, una mina de diamantes en bruto hoy pulidos y oscarizados: desde Meryl Streep a Jim Carrey, pasando por Ellen Page o Robert Downey Jr. Todos tuvieron una primera vez.