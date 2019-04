La situación de los becarios en los 'Estrella Michelin': ¿dónde está el límite entre el aprendizaje y la labor profesional?

Siguen saliendo a la luz las sombras del mundo de los 'stagiaires'. "Hay casos de 'stagiaires' que están 17 horas en la cocina. Puede resultar un martirio", ha contado un cocinero en prácticas que no ha querido dar a conocer su identidad.

Sin embargo, esta visión que no la comparten algunos grandes chefs. "Estoy muy orgulloso de haber sido 'stagiaire'. Me ha curtido y me ha formado", ha asegurado a 'Antena 3 Noticias' el chef Sergi Arola.

Aunque los juristas no dicen lo mismo. El convenio de estos aprendices sí puede recoger que no haya remuneración, pero es ilegal que hagan labores que competen a un cocinero profesional. "Estaría suplantando funciones de un profesional de hostelería. Tendría que haber un contrato laboral", destaca Mario Fernández, abogado laboralista de 'Corzo Fernández'.

"El becario no debe generar un beneficio a la actividad empresarial", precisa Javier de Comenges, otro abogado laboralista. Pero esta situación no sólo se da en las cocinas; también, en muchos sectores. "Empresas que usan este tipo de perfil: consultorías, despachos de abogados...", apunta Juan Carlos Hidalgo, secretario de política sindical de UGT Andalucía.

Despachos de abogados como en los que ha trabajado David del Fraile. En este ámbito es la tónica general. "He estado en despachos de abogados en los que había chavales sin cobrar ni un duro y haciendo trabajo de abogado", lamenta David. No es el único.

A Belén, periodista, cuenta que en su sector pasa algo parecido: "Tengo amigas que ya no sufren sólamente el trabajo de oficina. También lo que les mandan para casa, el trabajo extra". Inlcuso el presidente de la patronal ha compartido su experiencia, aunque añade que la suya fue positiva.

"Yo trabajé gratis y estaba feliz", ha señalado Juan Rosell ante los medios al ser preguntado por la polémica. Sin embargo, el dirigente de la CEOE también añade que se debería regular para evitar abusos.