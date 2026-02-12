Ahora

Tres décadas después

Kiki Morente y Lagartija Nick celebran los 30 años del disco 'Omega' con una gira homenaje

El contexto Enrique Morente y Lagartija Nick publicaron en 1996 'Omega', una colaboración con la discográfica El Europeo Música que sumó a artistas como Vicente Amigo, Estrella Morente o Tomatito.

Tres décadas después de que el artista Enrique Morente publicase 'Omega' con Lagartija, un disco revolución en el flamenco, la banda granadina ha anunciado una gira homenaje a aquel trabajo junto a Kiki Morente, hijo del cantaor.

"Teníamos muchas ganas de contarlo", han explicado en sus perfiles de redes tanto Kiki Morente como Lagartija Nick, las dos caras de este homenaje que han adelantado que girarán juntos para celebrar los 30 años del emblemático disco.

Enrique Morente y Lagartija Nick publicaron en 1996 'Omega', una colaboración con la discográfica El Europeo Música que sumó a artistas como Vicente Amigo, Estrella Morente o Tomatito y que adaptaba letras de 'Poeta en Nueva York', de Federico García Lorca, y del cantautor canadiense Leonard Cohen.

'Omega' se convirtió en un referente de revolución flamenca y de fusión, "algo único, rompedor, inesperado".

"No solo es un disco, es una lucha de unos artistas defendiendo ese trabajo contra viento y marea", han explicado Lagartija Nick y Kiki Morente, que han destacado que 'Omega' les cambió la vida, por lo que ofrecerán su particular homenaje cantando a Enrique Morente, Lorca y Cohen.

La primera fecha confirmada de esta gira es el 3 de junio dentro de Noches del Botánico, aunque se esperan también paradas en Granada, Sevilla y Barcelona.

Kiki Morente representará la juventud y la perspectiva dentro de 'Omega', "desde su mirada de niño en 1996 a su responsabilidad de 2026". Lagartija será en esta ocasión la experiencia, "lo viejo en busca del alma joven del proyecto".

