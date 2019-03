Montoro rechaza la invitación al rodaje de Juego de Tronos en España

El propio Montoro ha confesado en los pasillos del Congreso haber recibido esta invitación durante una conversación informal con periodistas en la que, con mucho humor, ha explicado que no acudirá; no sea que le pidan hacer de extra o interpretar algún personaje.

Juego de Tronos rodará íntegramente la sexta temporada de la serie en España

El titular de Hacienda ha explicado que la próxima temporada de la serie se rodará íntegramente en España, no sólo algunas partes, una decisión que Montoro ha atribuido a los incentivos fiscales que el Gobierno da a las producciones audiovisuales. La propia HBO, cadena norteamericana propietaria de los derechos de la ficción, confirmaba rodajes en emplazamientos de Gerona, Peñíscola...



Esa es la razón por la que la producción de la serie ha invitado al rodaje al ministro Montoro, que parece haber rehusado la invitación. El titular de Economía no tiene intención de ir, pese a las envidias que podía suscitar en Pablo Iglesias, líder de Podemos y reconocido fan de Juego de Tronos, tal y como recordaban entre bromas los periodistas.



El ministro aseguró que tras tomar esta decisión, Fresco Film Services, sociedad encargada de la producción en España, le había invitado a uno de los rodajes. Aunque aseguró, en tono de broma, que no iría por si acaso le daban algún papel.



Los incentivos fiscales de los que presume Montoro se incluyeron el pasado año en el artículo 36 de la Ley 17/2014 sobre el Impuesto sobre Sociedades, en el que se determina que "los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho una deducción del 15% de los gastos realizados en territorio español".



En concreto, serán deducibles para estas producciones todos los gastos de carácter técnico en sus distintos niveles (equipos de producción y dirección, realización, escenografía, efectos especiales, vestuario y caracterización).



En esta misma línea, también serán deducibles los gastos de carácter complementario, como son alquileres y compra de mobiliario y maquinaria, alquileres de locales y localizaciones, coreógrafos, equipos de limpieza, seguridad y ayudantes, entre otros. Además, el listado de la Dirección General de Tributos también incluye los gastos relativos a otros proveedores, entre los que destacan transportes, manutención y alojamiento.