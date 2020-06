Desde hace dos años la vida del ex vocalista de los Sex Pistols, Johnny Rotten está entregada por completo al cuidado de su mujer, Nora Forsters, que fue diagnosticada con Alzheimer en 2018: "Soy su cuidador a tiempo completo y no dejaré que nadie juegue con su cabeza", cuenta el que fuera líder de la banda que agitó la escena musical londinense a finales de los 70.

En una entrevista en el diario británico The Mirror Rotten, cuyo verdadero nombre es John Lydon, ha explicado que se encarga él solo del cuidado de su esposa. "¿Por qué pagar a profesionales para que trabajen en esto cuando creo que el mensaje es que un poco de amor sirve de mucho?", sostiene y rechaza ingresarla en un futuro en una residencia de ancianos.

Rotten, que sigue al frente de la banda Public Image Ltd, hizo pública la enfermedad de su esposa el pasado año, "para mí, la persona real todavía está ahí. Esa persona que amo todavía está ahí cada minuto de cada día y esa es mi vida. Es una pena que se olvide de las cosas, pero bueno, ¿no nos pasa a todos?".

Cuando su salud comenzó a deteriorarse, la pareja, al que a pesar del avance de su enfermedad Forsters no ha llegado a olvidar en ningún momento: "Incluso los supuestos expertos con los que hemos tenido que lidiar a un precio altísimo nos han dicho que están muy impresionados de que ella nunca se olvide de mí. [En su mente] seguimos siempre el uno con el otro y ese fragmento no ha desaparecido.

A pesar del mensaje de amor que lanza, el paradigma del movimiento punk no oculta la dureza de la experiencia."Supongo que es como vivir en una resaca permanente. Se pone cada vez peor, el cerebro almacena cada vez menos memoria y, de repente, algunas partes desaparecen por completo".

La pareja ha vivido el confinamiento por la pandemia del coronavirus en Los Ángeles, aunque Rotten cuenta que la vida le ha cambiado poco “De todos modos estoy confinado porque soy su cuidador a tiempo completo. No necesito salir y socializar con idiota”. Sin embargo, sí le ha afectado por la cancelación de la gira que tenía prevista con Public Image Ltd: “Hrbríamos tocado todo el tiempo, hacerlo el año que viene no es lo suficientemente bueno. No ha habido ingresos, así que estoy jodidamente furioso".

Rotten y Forsters se casaron en 1979, un año después de que los Sex Pistols se disolvieran. Desde 2010 también tienen a su cargo a los tres nietos de ella, después de que su hija Ari Up falleciera de un cáncer de mama.