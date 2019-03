Joaquín Sabina: "Este es el Gobierno que menos ha cuidado la cultura de todos los gobiernos del mundo"

Esa hernia de hiato le hizo incluso vomitar, pero no hay nada que temer. Joaquín Sabina asegura que se encuentra "casi mejor que nunca"; tanto que arranca una nueva gira consciente de que el deporte no es uno de sus aliados para mantenerse en plena forma y al pie del cañón: "Por las mañanas hago 'tosing': toser y cantar", bromea el cantautar.

'Hay partidos que representan la palpitante actualidad y no estaban en el debate del estado de la Nación'

Lejos de bromas y giras, Sabina vuelve a sacar su vena política. El andaluz, como fiel seguidor de la actualidad, fue un ferviente espectador del último debate sobre el estado de Nación. Aunque su opinión echa por tierra cualquier conclusión que del mismo se sacara. "Hay partidos que representan la palpitante actualidad y no estaban allí", sentencia.



"Si no hubieran llegado los de Podemos, habría que haberlos inventado; aunque otra cosa es lo que pase después. Ya estamos viendo ahora lo que le está pasando a Siryza con todos los chantajes y coacciones del capital financiero", confiesa el cantautor español.



En otro orden de cosas, Joaquín Sabina deja claro su apoyo al Día Sin Música como medida de protesta contra el IVA cultural e insiste en que este es "el Gobierno que menos ha cuidado la cultura de todos los gobiernos del mundo".



La religión o la tecnología son dos de los mundos que sobrevuelan la atmósfera en una entrevista con Joaquín Sabina. En su mente no tiene cabida la palabra "Whatsapp" y no lo esconde, pero sí guarda un rinconcito para la figura del papa Francisco, hacia quien guarda una cierta predilección. "Yo veo ya a los cardenales conspirando por las noches para cargárselo", ironiza.