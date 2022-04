Joaquín Sabina ha anunciado que se encuentra preparando un nuevo disco y que a principios del próximo año comenzará una gira de conciertos por toda España y Latinoamérica.

"Estoy rebuscando en el cajón y tengo casi la mitad de un nuevo disco", ha explicado en una entrevista en Antena 3, en la que también ha desvelado que ya está "planeando" la gira "con los músicos": "Empezará en enero o febrero, y será como a mí me gustan las giras, mucho Latinoamérica y toda España".

El cantante ha hecho este anuncio tras aparecer por sorpresa en un concierto por primera vez tras su caída del escenario durante su actuación en el Wizink Center de Madrid. Lo hizo este sábado en la sala Galileo Galilei de Madrid, donde su banda estaba actuando.

"Fue una de las noches más enriquecedoras y emocionantes de mi vida, todavía estoy relamiéndome", ha confesado el artista que ha explicado que su única condición era que no hubiera "mascarillas para el público": "Me asomé por sorpresa y me llevé una sorpresa que me anima mucho más al disco y a la gira que quiero hacer".

El cantautor llevaba más de dos años sin actuar -sólo se dejó ver en los últimos premios Goya- tras el accidente que le dejó hospitalizado en la UCI y por el que tuvieron que operarle de un coágulo en la cabeza.