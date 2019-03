De los Javis a Leticia Dolera: las pullas de Ingrid García-Jonsson en su discurso en los Premios Feroz 2019

Ingrid García-Jonsson fue la presentadora de la VI edición de los Premios Feroz, celebrados en Bilbao. El ácido humor tan característico de la actriz hizo que desde el principio su discurso fuese directo y sarcástico. "Soy la presentadora ideal, cumplo con el requisito más importante para que una actriz pueda trabajar en este país: ¡no estoy embarazada!

Y por si las alusiones no habían quedado lo suficientemente claras, la presentadora sigue: "Leti, tengo ahí el predictor por si luego quieres hacerme un casting", haciendo referencia a la polémica en la que se ha visto envuelta Leticia Dolera después de despedir de su producción a una actriz embarazada.

La presentadora lanzó entonces un aviso para navegantes. "Si alguien se ofende por lo que sea, la bebida es gratis", y en otro momento de la gala recalcó, "como los desnudos de 'Élite'", hablando de la serie juvenil de Netflix.

Arremetió también contra Movistar, que había tomado la decisión de no emitir el acto alegando la baja audiencia televisiva que este genera."A Movistar le parecía que hacíamos poca audiencia. A Movistar". "Es como si Alba Flores me dijera que tengo poco sentido de la orientación, ella que debe de estar buscando la gala en Sevilla", continuaba Ingrid, haciendo referencia a una graciosa confusión de Alba Flores que se equivocó de película al ser preguntada en una premier.

También, zascas para los Javis. "Me da pena que no estén ellos aquí porque me encanta cuando suben a dar discursos al escenario. De todas formas, no importa, porque está aquí Itziar Castro y puede, quizá, subir ella a recogerlo por ellos y así os la devuelve", haciendo un guiño al polémico despido de Itziar de la academia de Operación Triunfo, que fue sustituida en sus labores como profesora por los Javis.

Y la pareja formada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ausente por problemas de salud, se llevó otra alusión más cuando la presentadora felicitaba a Javier Rey por su doble nominación: "Mejor protagonista de serie y de película por Fariña y Sin Fin. Fariña sin fin… Menos mal que no han venido los Javis".

No faltó tampoco el guiño feminista al hablar de la película 'Tiempo después': "La peli nos ha servido para saber que en el año 9991 en España sigue habiendo siete hombres protagonistas por cada mujer".