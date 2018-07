Jane Fonda: "He sido violada, he sufrido abusos sexuales siendo niña y me han despedido porque no quise acostarme con mi jefe"

"Conozco a chicas que han sido violadas y no sabían siquiera en qué consistía una violación. Piensan: 'Debe haber ocurrido porque dijo que no de la manera equivocada'", apuntó Fonda. "Una de las mejores cosas que ha logrado el movimiento de las mujeres es darnos cuenta de que la violación y los abusos no son nuestra culpa", agregó.

En 2014, Fonda desveló que su madre, Frances Ford Seymour, también sufrió abusos sexuales siendo niña y se suicidó a los 42 años. La actriz, mientras preparaba sus memorias, descubrió ese hecho cuando revisó el historial médico de su madre.

"En el momento que leí eso, todo se desmoronó para mí. Supe las razones de su promiscuidad, sus innumerables operaciones de cirugía plástica, su culpa, su incapacidad para amar o hablar de sus intimidades, y por fin pude perdonarla y perdonarme a mí misma", manifestó.