La cantante Gisela se encuentra ingresada en un hospital catalán por piedras en el riñón, un problema médico al que se enfrenta la exconsursante de Operación Triunfo estando embarazada de cinco meses, según ha explicado ella misma con un vídeo en redes sociales.

"Aquí me están medicando y cuidando. Mañana me harán más pruebas", ha contado a sus seguidores, a los que agradece el "apoyo" recibido. La artista, que reconoció hace unos días que su embarazo era de riesgo, explicaba poco antes de acudir a urgencias que tenía un día "regular tirando a mal".

"No me encuentro muy bien y tengo un problemita en el riñón, una piedra, y me está dando problemas. Solo faltaba esto", expresaba. Gisela, la voz de muchos temas Disney en castellano, reveló hace algo más de un mes que por fin había podido quedarse embarazada tras varios intentos.