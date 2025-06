India Martínez abraza la sonoridad mexicana con su nuevo disco 'Aguachile'

India Martínez descubrió ya con tres años que la música sería su forma de comunicarse con el mundo. Su carrera está llena de autenticidad. Nació del flamenco, se expandió al pop y ahora llega a los sonidos mexicanos, sin perder su duende, con su nuevo disco 'Aguachile'.

La artista era una niña muy tímida y supo con tan solo tres añitos que la música sería su vida: "Ya no solo de comunicarme, sino de transmitir y tocar los corazones de la gente, de una forma muy mágica".

Y, desde entonces, la andaluza nos ha enamorado con sus canciones porque encuentra belleza en la sencillez. "En cualquier detalle pequeñito de las cosas que te pueden pasar de forma cotidiana está la inspiración", nos explica.

Ha pasado del flamenco más puro a explorar sonidos latinos y, ahora, abraza la sonoridad mexicana en 'Aguachile', un viaje musical que le emociona: "Es que no me gusta encasillarme, quedarme en un estilo en concreto. Me encanta, es que me apasiona aventurarme en un sonido nuevo".

Tanto le gusta la aventura que también cuenta en el disco con una fusión inesperada: Will Smith. "Esta canción para mí ha sido una locura el cantar junto al gran Will Smith. Ha sido de verdad de esos regalos que te da la vida", confiesa.

"Me gusta mucho comunicarme con el mundo y seguir con el idioma universal de la música seguir abriendo mi camino", añade. Un camino en el que nos deja seguir disfrutando de su música.