Patricia Arquette ganó un Emmy como actriz de reparto en una serie limitada por su papel en "TheAct" y aprovechó la ocasión para honrar a su hermana Alexis Arquette, que murió en 2016.

"Las personas trans están siendo perseguidas, y estoy de luto todos los días de mi vida, Alexis. Lloraré todos los días por ti hasta que cambiemos el mundo, hasta que las personas trans no sean perseguidas. Dadles trabajo, son seres humanos", afirmó la actriz durante su discurso de agradecimiento.

No fue el único gesto reivindicativo con el colectivo LGTBI durante la gala. La actriz transgénero Laverne Cox, nominada a mejor actriz invitada en una serie dramática por su papel en 'Orange Is the New Black', asistió con un bolso de color arco iris estampado con la fecha del 8 de octubre, que es cuando la Corte Suprema de EEUU escuchará tres casos relacionados sobre si las personas homosexuales y transgénero están protegidas de la discriminación en el lugar de trabajo.