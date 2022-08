Hace un par de meses saltaban todas las alarmas. Parece mentira que Brad Pitt no sepa, después de treinta años de carrera, que todo lo que diga va a ser mirado con lupa. Y cuando en una entrevista en GQ dijo que se encontraba en el último tramo muchos vieron en esta declaración un posible anuncio de jubilación.

Ahora ha sido el propio actor el que ha confirmado que no se retira. Solo estaba filosofando, hablando de la vida y de su camino en ella. "Tengo que aprender a expresarme mejor", reconoce con su habitual media sonrisa.

Así que no, no se retira, solo filosofaba. "Un día eres joven, luego adulto y entonces pasas el ecuador de tu vida. Yo lo he pasado y sólo pensaba en qué hacer con el tiempo que me quede de vida", explica.

Son las reflexiones de un hombre de 59 años. Sí, 59 años y toda una vida en la que ha protagonizado más de 80 proyectos. Hoy estrena Bullet Train, una comedia trepidante en la que se parte la cara con el cantante Bad Bunny y con medio Hollywood y en la que él mismo él mismo intrepreta la mayor parte de las escenas de acción.

Cada vez más comprometido con su trabajo detrás de las cámaras, estudió periodismo, quería ser director de cine y acabó convertido en una de las estrellas más taquilleras de Hollywood para terminar ganando su primer Oscar en 2014 como productor de '12 años de esclavitud'. Y el segundo gracias a 'Érase una vez en Hollywood' en su cuarta nominación como actor.

Como productor tiene pendiente el estreno de 'Blonde', la cinta sobre Marilyn con Ana de Armas. Así que lo de la jubilación tendrá que esperar.