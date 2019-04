"Gracias por reconocer mi carrera ante el sexismo, el abuso, la intimidación y la misoginia", el discurso más reivindicativo de Madonna

"Estoy aquí delante de vosotros como un felpudo... quiero decir, como una mujer que se dedica al mundo del espectáculo", así ha comenzado Madonna su discurso al recibir el premio de mujer del año 2016 que le ha otorgado Billboard.

"Gracias por reconocer mi habilidad para continuar mi carrera durante 34 años ante la flagrante misoginia, el sexismo, intimidación constante y abuso implacable", ha añadido.

Además, ha roto una lanza por la igualdad: "¿Qué puedo decir sobre ser mujer? No hay reglas si eres chico. Si eres una chica, tienes que jugar el juego... ¿A qué juego? Puedes ser guapa, adorable y sexy. Pero no parezcas demasiado inteligente, no tengas opinión. Al menos, no tengas una opinión que esté fuera de la línea del statu quo. Puedes ser objetivada por los hombres y vestirte como una prostituta, pero no ser dueña de tu propia sexualidad. Y no compartas, repito, no compartas tus fantasías sexuales con el mundo".

Asimismo, ha confesado que cuando llegó a Nueva York sufrió una violación: "Cuando me mudé a Nueva York, yo era una adolescente. Era 1979 y Nueva York era un lugar que daba miedo. En el primer año me sujetaron a punta de pistola, me violaron en la azotea con un cuchillo en mi cuello y mi apartamento fue asaltado y robado tantas veces que dejé de cerrar la puerta con llave".