Gisele Bündchen revela que pensó en suicidarse durante su relación con Leonardo DiCaprio

La modelo Gisele Bündchen acaba de publicar su biografía 'Lessons: My Path to a Meaningful Life' (en español, 'Lecciones: Mi camino a una vida con significado') en la que ha revelado los momentos más difíciles de su vida, como ataques de ansiedad y pensamientos suicidas.

"Las cosas pueden parecer perfectas desde afuera, pero no tienes ni idea de lo que de verdad está pasando", ha declarado Bündchen para la revista 'People'. "Siento que puede que fuera el momento de compartir mis vulnerabilidades, y me hizo pensar que de todas las cosas por las que he pasado, no cambiaría ninguna, porque creo que soy quien soy por esas experiencias".

Originaria de Brasil, la modelo pasó su infancia pensando que "no tenía nada de especial", hasta que fue descubierta por un agente de modelos a los 14 años, y aún así tuvo muchas dificultades. "Me dijeron, 'tienes la nariz muy grande, y los ojos son muy pequeños, así no vas a estar en la portada de ninguna revista'", explica.

Sin embargo saltó a la fama al desfilar para Alexander McQueen en 1997, en el 2000 firmó un contrato de 25 millones de dólares con Victoria's Secret, y comenzó una relación con Leonardo DiCaprio. Con la fama, también llegaron sus problemas. Como recoge la biografía, en 2003 tuvo un turbulento vuelo en un pequeño avión que desembocó en una claustrofobia.

"Tenía un puesto maravilloso en mi carrera, tenía buena relación con mi familia y siempre me consideraba una persona muy positiva, así que me flagelaba. '¿porqué estoy sintiéndome así?', sentía que no tenía derecho a sentirme mal", ha reconocido Bündchen. "Me sentía impotente. El mundo se encogía y encogía, y no puedes respirar. Es lo peor que he sentido nunca".

Con los ataques de ansiedad cada vez más frecuentes, la modelo reconoce que se planteó el suicidio. "Realmente tenía un sentimiento de, 'si tan solo salto por el balcón, esto se acabará y nunca tendré que preocuparme de este sentimiento de que mi mundo se cierra'".

La modelo acudió a un especialista que la trató, pero en un momento decidió no depender de medicamentos. "Pensar que soy dependiente de algo se sentía, en mi mente, peor, porque pensaba que '¿qué pasaría si pierdo la pastilla? ¿Entonces qué? ¿Me muero?' Lo único que sabía es que necesitaba ayuda".

Comenzó una vida saludable, dejando el tabaco, el alcohol y el azúcar. Rompió con DiCaprio porque se sentía "sola", pero no le guarda rencor. "Creo que todo con el que nos cruzamos es un profesor que aparece en nuestras vida para enseñarnos algo sobre nosotros", ha afirmado Bündchen.