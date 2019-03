Getaria se cuela entre las recomendaciones turísticas de 'The New York Times'

APARECE LA 'MARCA PUEBLO' CON LOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA

Un pequeño municipio marinero de la costa guipuzcoana, Getaria, que no llega a los 3.000 habitantes, aparece en la sección de viajes de 'The New York Times', en su lista de los 46 mejores destinos del 2013. Como Getaria, muchos pueblos figuran en listas de reconocimiento. En FITUR se pueden conocer muchos de ellos y existe una asociación que agrupa a los pueblos más bonitos de España.