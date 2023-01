Foie gras vegano. Ese es el producto que ha arrasado estas Navidades en España y es la alternativa al foie tradicional. La fórmula de 'Fuah!', como lo ha bautizado su creador, el asturiano Javier Fernández, está hecha de base de anacardo, aceite de coco, cúrcuma, lenteja amarilla y un toque de brandy. El resultado de juntar estos ingredientes es una alternativa hiperrealista al foie gras tradicional, que actualmente está prohibido elaborar en 18 países.

La irrupción del foie vegano. El controvertido método de elaboración de este producto de origen animal ha hecho que incluso los consumidores de carne aparten este alimento de su dieta.

En muchas campañas de defensores de animales se ha podido ver a patos forzados a comer, para conseguir engordar el hígado de los animales. Los ceban hasta tal punto que acaban perdiendo la vida.

Sin embargo, España es uno de los 5 países de Europa donde se sigue produciendo y, según datos del sector, es el segundo mayor consumidor per cápita del mundo.

¿Cómo se ha hecho 'Fuah!', el foie vegano? Javier se ha pasado un año probando hasta 880 recetas para conseguir la mayor similitud con el sabor el foie tradicional. La receta definitiva se compone de base de anacardo, aceite de coco, lenteja amarilla y varias especias, además de armañac, y brandy francés. La capa de grasa está hecha con coco y cúrcuma.

El asturiano, que está al frente de la startup Hello Plant Foods, asegura que desde que lanzó el producto en Navidad, se ha quedado sin existencias a pesar de haber aumentado la producción por seis.

Ha lanzado hasta las 30.000 unidades más. "El 80% de nuestros consumidores son carnívoros y no notan la diferencia", explica Fernández. El precio de 'Fuah!' es de 7,90 € por 150g.

Fernández comenta que no se esperaban para nada este éxito, con el que se han visto desbordados. "Nuestros clientes se han llevado 'Fuah!' a casa y lo han llevado a comidas familiares. Cuando los comensales lo prueban no sospechan ni por asomo que es vegano. Y cuando se les revela, no se lo creen. De hecho, salimos en un medio internacional, y desde entonces nos han llegado a llamar desde la India o Taiwán, tanto proveedores como clientes finales".

Un Fuah! excelente. La propuesta del asturiano que lidera 'Hello Plant Foods' ha cautivado incluso a la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Así nos lo ha dejado saber su presidente, Rafael Ansón. "Tenemos que anteponer la salud a todo lo demás, pero solo se come lo que gusta. Y Javier ha conseguido que sus productos gusten al consumidor, incluso al carnívoro. Fuah! calca hasta en la textura el producto de origen animal".

El presidente de la Academia considera a Fuah! un producto ideal para compaginar con el consumo de carne, que dice, se ha producido un exceso en los últimos años. Además, apunta, es un momento muy interesante para Fuah! porque, por fin, en Francia, se ha prohibido seguir maltratando a las ocas.

Ansón confiesa que es una de las personas que se ha sumado a ese experimento social de poner el foie en la mensa sin decir su origen y sus comensales no han sospechado en ningún momento su origen vegetal.

¿Por qué el foie-gras es un alimento polémico? Porque los animales son maltratados con el fin de conseguir este producto. Para que el foie llegue a nuestras mesas los patos u ocas son cebados hasta provocarles una enfermedad, y esta, la muerte. Los productores alimentan a los animales hasta que el hígado de los mismos crece por encima de lo habitual (hipertrofia celular adiposa).

En los patos hacen que el hígado crezca hasta los 300 gramos y en las ocas hasta los 400 gramos, 10 veces más de su volumen normal. Estas prácticas comienzan cuando los animales tan solo tienen cuatro meses. Por eso las organizaciones animalistas denuncian que los animales son maltratados durante este proceso.

La producción de este alimento está prohibida en 18 países: Argentina, Austria, Dinamarca, República Checa, Finlandia, Israel, Turquía, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Los Países Bajos y Reino Unido.