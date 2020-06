Las redes sociales han querido homenajear a Pau Donés, después de que su familia haya anunciado por Instagram su fallecimiento, compartiendo en redes sociales algunas de las canciones que han acompañado a sus seguidores como banda sonora de sus vidas.

En 1996, Cuba inspiró a Pau Donés para crear el que ha sido su mayor éxito musical: 'La Flaca'. Esta canción también dio nombre al primer álbum de Jarabe de Palo con el que llegaron a vender dos millones de copias.

Muchas historias se escondían detrás de La Flaca, pero el propio Pau aseguró en su libro '50 palos y sigo soñando' que la letra surgió tras un breve pero intenso romance en la terraza La Tasca, en pleno Malecón de La Habana.

'Grita' también es una de las canciones del primer disco de Jarabe de Palo que ha seguido sonando años y años. Este tema de 1996 ha sido himno en muchas ocasiones para reclamar ayuda a la hora de superar momentos difíciles: "Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, ¡grita!".

Su segundo disco, 'Depende', en 1998 trajo varios éxitos: 'Te miro y tiemblo', 'Agua', o 'Duerme conmigo' son algunos de los temas que han destacado sus seguidores en redes sociales:

Desde entonces, Pau Donés ha seguido haciendo lo que más le gusta: tocar y cantar. Canciones como 'Bonito' (2003), 'Déjame vivir' (2007), o 'Humo' (2017) tampoco dejan de sonar en las redes.

Pero, sin duda, la canción que no falta hoy es 'Eso que tú me das', el último tema que Pau Donés publicó el 23 de mayo. Una letra cargada de cariño y agradecimiento a todo el apoyo y amor recibido en los últimos años. Su videoclip, donde aparece bailando su hija, logró casi un millón de reproducciones en menos de una semana: "Por todo lo que me dais os estaré siempre agradecido", aseguraba Pau Donés en la cuenta de Instagram de Jarabe de Palo el pasado 28 de mayo.