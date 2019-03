Si tu familia te ofende... alquila una

El novio de una chica no quería irse a vivir con ella hasta que su padre no diera su consentimiento. Tras conocerle ya podrán compartir cama, pero él no sabe que ese padre es un actor contratado por ella.

Como parte de los invitados de una boda que sonríen a una novia a la que jamás han visto antes... aunque para el resto sean sus tíos, primos o amigas de la infancia.

Cuentan en este documental que muchos japoneses prefieren contratar actores y "hacer trampas" a tener que enfrentarse a conflictos por aquello del qué pensarán los demás.

Por eso, en Japón, donde se pueden alquilar mascotas por horas... hay quien está haciendo negocio alquilando familiares. Uno de ellos es Ryuichi Ichinokawa. Su empresa se llama "quiero levantarte el ánimo" y él mismo hace muchos de los papeles.

Aunque el verdadero papelón lo tiene él en casa. Riuichi ayuda a otros a falsificar su vida, pero ni su mujer ni sus dos hijos saben lo que hace.



Por eso el documental se rodó con la condición de que no se estrenara en Japón.