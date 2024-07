El actor estadounidense James B. Sikking, conocido por sus interpretaciones en las populares series 'Hill Street Blues' ('Canción triste de Hill Street') o 'Doogie Howser' ('Un médico precoz', también conocida en Latinoamérica como 'El doctorcito') ha fallecido a los 90 años de edad, según medios locales.

El nominado al premio Emmy trabajó para el director Steven Bochco en esas series televisivas y también en 'Brooklyn South' ('Brooklyn sur'), informa 'The Hollywood Reporter' (THR). James B. Sikking, que interpretó al sensato teniente Howard Hunter en 'Hill Street Blues' y a un médico con buen corazón en 'Doogie Howser, M.D.', murió en su casa de Los Ángeles por complicaciones relacionadas con la demencia que padecía, según anunció la publicista Cynthia Snyder, según THR.

Aunque fue más reconocido por su trabajo televisivo, Sikking tuvo apariciones notables en la gran pantalla como cuando encarnó a un asesino a sueldo en 'Point Blank' (1967) de John Boorman, o como el estirado Capitán Styles en la saga fantástica 'Star Trek III: The Search for Spock' (1984) de Leonard Nimoy, recuerda la citada revista especializada. También encarnó a un director del FBI en 'The Pelican Brief' ('El informe pelícano') (1993) de Alan J. Pakula.

Sikking apareció en 144 episodios de las siete temporadas de 'Canción triste de Hill Street' (1981-87) y recibió una nominación al Emmy en 1984. El actor nació en Los Ángeles el 5 de marzo de 1934. Su madre, Sue, fundó la Iglesia Unity by the Sea en Santa Mónica (California) tras recuperarse de un grave accidente automovilístico, y su padre, Art, siguió a su esposa en esta congregación.