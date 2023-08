La primera foto del perfil de Instagram de Claire Eileen Qi Hope es de 2018: cerca de 300.000 usuarios dieron 'like' a una imagen en la que se ve a una joven con un fajo de billetes apoyado en la cara. No tiene muchas fotografías, y en la mayor parte de ellas aparece junto a billetes, muchos billetes. La última publicación desde la cuenta de Lil Tay, como se conoce a Claire, es un breve comunicado. "Con un gran dolor en el corazón anunciamos la devastadora noticia sobre la trágica y repentina muerte de nuestra querida Claire", comienza el comunicado.

"No tenemos palabras para expresar la insoportable pérdida y el indescriptible dolor. Ha sido totalmente inesperado y nos ha dejado en shock", continúa. "La muerte de su hermano añade aún más inimaginable profundidad a nuestro dolor. Durante este tiempo de inmenso duelo, pedimos por favor privacidad para que podamos llorar esta abrumadora pérdida, ya que las circunstancias en torno a la muerte de Claire y su hermano aún están siendo investigadas. Claire estará siempre en nuestros corazones, su ausencia deja un irremplazable vacío que sentirán todos aquellos que la hayan conocido y querido".

Nadie confirma la muerte de Lil Tay

La supuesta muerte de Lil Tay es, no obstante, un misterio: la revista 'People' contactó con el departamento de Policía y con los médicos forenses del condado de Los Angeles, y aseguran que no hay registro de dicha muerte. El padre de la joven, Christopher Hope, dijo que no tenía "ningún comentario" al respecto, en respuesta a la misma revista. La causa de la supuesta muerte no ha trascendido.

El que fuera mánager de la pequeña, Henry Tsang, también se negó a confirmar la muerte tanto de Claire como la de su hermano. "He estado en comunicación con personas que tienen un conocimiento muy cercano con la situación de la familia", ha asegurado Tsang a 'The Daily Beast'. "Dada la complejidad de las circunstancias actuales, estoy en el punto en el que no puedo confirmar ni desmentir la legitimidad del comunicado emitido por la familia", ha añadido. Tampoco la persona que supuestamente gestiona las redes de Lil Tay, Duane Laventure, ha comentado nada al respecto, a petición expresa de su madre.

El contacto legal que figuraba cuando se presentó una solicitud para presentar Lil Tay como marca registrada, K. Saphhire, también se ha negado a hablar. El departamento de Policía de Vancouver, donde se creía que vivía Lil Tay desde 2021, tampoco tiene ningún registro de su muerte. "Por ahora no tenemos constancia y no lo estamos investigando", ha señalado el responsable a 'The Daily Beast'.

'New York Post' también ha puesto en contacto con los responsables de la joven, pero no han obtenido respuesta. Al llamar la revista al despacho de abogados Lindsay LLP (Vancouver) en el que trabaja el padre, Chris Hope, alguien que aseguró que era el propio Hope respondió para decir que no podía confirmar nada. "Sí, estás hablando con la persona adecuada, pero no tengo ningún comentario en este momento. No puedo decirte nada. Lo siento, no puedo", aseguraba. "De verdad que no puedo comentar nada ni ayudar en nada. Voy a colgar". El 'NYP' no ha podido tampoco ponerse en contacto con Angie, la madre de Lil Tay.

¿De quién es el comunicado que confirma la muerte de Lil Tay?

Otra de las dudas que planea sobre esta historia es quién está detrás del comunicado que habla de la muerte de los hermanos. En el comunicado no se ofrece ninguna información, ni de cómo ni cuándo murieron, pero tampoco de la persona que lo firma. Un exmánager de Lil Tay, bajo condición de anonimato, aseguró a 'The Sun' que estaban conmocionados y preocupados por la aparente muerte de la joven, pero que había algunos detalles sospechosos en el comunicado. "Una cosa que cuestionaría es quién publicó esta declaración y por qué no está firmada por nadie de la familia", asegura a la citada revista. Aunque reconoce que no ha estado en contacto con nadie del entorno de la 'influencer'.

"¿Por qué no está firmado? ¿Es la madre de Lil Tay o el padre? ¿O un representante oficial? ¿Por qué no hay ningún archivo? Para mí, esta es una señal muy reveladora", apunta. "No tiene sentido. Incluso cuando hay una muerte, un grupo de personas se juntan para emitir la declaración y eso no se ve en este caso", añade. "Envío mis condolencias y estoy conmocionado por la noticia, pero tengo curiosidad por saber quién ha publicado la declaración".

'The Sun' también ha hablado con Henry Tsang, que además de repetir las mismas palabras que a 'The Daily Beast', ha señalado que su "compromiso" es ofrecer información "confiable" y oportuna y ha recordado que "en momentos como estos", lo "imperativo" es priorizar "la empatía y la precisión". "Animo a todos a confiar en fuentes oficiales y de buena reputación para obtener información. Debemos tener paciencia mientras esperamos nuevos avances antes de sacar conclusiones".

¿Quién es Lil Tay?

Lil Tay se dio a conocer en las redes sociales en 2018, cuando sólo tenía nueve años, y compartía vídeos de sí misma con montones de dinero, rapeando y fardando de un estilo de vida a todo tren. Nacida en Canadá, en junio de 2018 publicó una serie de comentarios en su perfil —que ahora han desaparecido— en los que denunciaba directamente a su padre. En un vídeo (3 de junio), se la podía ver llorando explicando que quedaba bajo la custodia de su padre, quien la había obligado a abandonar las redes sociales.

En otro post, Lil Tay aseguraba que tenía planeado un viaje a Florida para encontrarse con el rapero XXXTentation, asesinado días después, tal y como recogió entonces 'Complex'. "Dado que Christopher John Hope no permitió que Tay fuera a Florida, en lugar de ir al aeropuerto a recogerla a ella y a su madre, decidió ir al concesionario de motos" de Deerfield Beach, donde fue asesinado a tiros por dos hombres con el rostro tapado.

De hecho, una de sus últimas publicaciones (esta sin eliminar) muestra una captura de pantalla de una supuesta videollamada entre ella y el rapero con un mensaje dirigido a XXXTentation: "Me cambiaste de verdad. Estuviste ahí para mí cuando todos querían que fallara; estuviste para darme consejos. Estuviste ahí", escribió. "Como figura paterna, al no tener una, haciéndome FaceTime y llamándome durante horas cuando estaba deprimida", añadía. "Hace tres horas anunciaste un evento que íbamos a realizar, teníamos todo listo y ahora, no puedo creerlo, la maldad en el mundo. Esto no es un adiós".

Otra publicación, también eliminada, aseguraba que el padre de Lil Tay estaba intentando entregar a la niña en un hogar de acogida, que detuvieran a su madre y cerrar por completo su perfil de Instagram. Tal y como publicó entonces 'The Blast', el padre de Lil Tay denunciaba que el hermano de la menor, Jason Tian, se había hecho con el control de las redes sociales de Lil Tay y que desde ellas había proferido "amenazas de muerte", también contra su propio padre.

Cuando tenía 9 años, Lil Tay fue entrevistada en 'Good Morning America', de ABC News. "La gente piensa que es divertido, supongo que porque tengo 9 años y ya he conseguido mucho", aseguraba. "Puedo hacer lo que quiera. Si no me creen, me da igual", decía. La pequeña se había mudado recientemente de Canadá a Hollywood con su madre, Angie, quien afirmaba entonces sentirse "orgullosa" de su hija, a la que definía como una niña bien educada, de buen comportamiento y buenas notas, a la que le gustaba patinar, el piano y el ballet. Y sobre sus redes sociales, quitaba hierro: "Sólo entretiene a la gente".

En aquella época, el rapero Snoop Dogg llegó a publicar un vídeo con el siguiente comentario: "He encontrado este vídeo de Lil Tay siendo entrenada por su hermano sobre cómo ser más ignorante. Ella tiene que estar en la escuela, aprendiendo a ser una niña pequeña, no una persona adulta estúpida", afirmaba.

Las denuncias contra el padre de Lil Tay

En su momento de estrellato en las redes sociales, aparecieron una serie de denuncias contra la familia de Lil Tay por estar abusando de su éxito y de sacando rendimiento económico con ella. Sin embargo, desde el entorno de Lil Tay las denuncias se fueron directamente al padre: en 2021, a través de la plataforma GoFundMe aparecieron una serie de acusaciones contra el padre de Lil Tay, presentadas por el hermano mayor de la 'influencer', Jason Tian, que lanzó una campaña de recaudación de fondos para "salvar" a su hermana. "Tay necesita desesperadamente dinero para apoyar su lucha contra un padre abusivo", apunta, al que responsabiliza del "estado de depresión" en el que vivía, sostiene, la familia. Lo define como un "padre ausente" que, con su anterior esposa (Hanee Hope), abusó "física y mentalmente" de Lil Tay.

"Mi hermana ha estado callada en las redes sociales durante los últimos tres años porque su padre ausente le entregó a mi madre una orden judicial exigiendo control sobre el dinero, la carrera y la custodia de Tay", explica, razón por la cual tuvo que regresar a Vancouver. "Le ha robado millones de dólares a mi hermana y se ha apoderado de todos sus fondos", denuncia, señalando que habría utilizado el dinero de Lil Tay para comprarse "una mansión, una lancha, buenos coches, spas, viajes a Egipto, Dubái, México, Filipinas, Hawái o Reino Unido, ropa de diseño y joyas y relojes".

Jason Tian acusa a Hope de haber mantenido un "hogar disfuncional", de llevar a casa a "muchos tipos de mujeres asiáticas", únicamente parejas sexuales, que llegaron a "desnudarse y dormir en la misma cama de Tay". En su campaña, el hermano de Lil Tay denuncia que el padre le daba a su hija "comida mohosa, con gusanos y parásitos" como almuerzo para el colegio e incluso la enviaba a la escuela con "los calcetines rotos". En una extensa y detallada denuncia, Jason Tian denuncia los insultos de Chris Hope a la madre de Tay, sus comportamientos inapropiados...