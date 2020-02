Evolución favorable de Joaquín Sabina. El músico se encuentra en una área entre la UCI y planta tras ser intervenido de un hematoma intracraneal. En esa zona, el artista dispone de televisión y la posibilidad de tener visitas más largas.

Según fuentes de su entorno a laSexta, Sabina está deseando subir a una habitación del centro hospitalario. Algo que podría producirse hoy mismo o este martes. El cantante tuvo que ser intervenido tras caerse del escenario durante un concierto en Madrid.

El periodista Jesús Maraña, entre el público asistente, aseguró en Más Vale Tarde que tras la caída y el susto inicial, "hubo 20 minutos muy tensos y preocupantes".

Sin embargo, tras ser atendido por los sanitarios, Sabina regresó al escenario. Lo hizo en silla de ruedas y acompañado por Joan Manuel Serrat. "Lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que me duele mucho y que hace que tengamos que suspender, con todo el dolor", explicó el músico al público, que arrancó en una sonora ovación para mostrarle su apoyo a Sabina.

Según el parte médico, el músico ingresó en el centro hospitalario con "traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico", lo que provocó que fuera intervenido para la "evacuación de un hematoma intracraneal en el hemisferio derecho". Maraña, amigo de Sabina, explicó que no se había producido ninguna complicación tras la operación.