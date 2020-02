Joaquín Sabina permanece estable tras ser intervenido por un hematoma intracraneal, según el parte médico facilitado por el hospital Ruber Internacional de Madrid, a donde ingresó la noche del miércoles tras la caída que sufrió durante su actuación en el Wizink Center de Madrid. Fuentes de su entorno a laSexta apuntan que la operación se ha desarrollado con normalidad.

Según el parte médico, Sabina "presenta traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico". Afirma que "su situación es estable" tras ser intervenido quirúrgicamente para la "evacuación de un hematoma intracraneal en el hemisferio derecho". En 24 horas se emitirá un nuevo parte médico para conocer como evoluciona el cantante.

Anoche, a última hora, el entorno de Sabina había explicado a través de su cuenta de Twitter que, tras la caída, presentaba "pequeñas fracturas en el hombro izquierdo" y que permanecería ingresado en observación durante "un par de días".

Todo ocurrió cuando Sabina y Serrat llevaban tan solo media hora de actuación en el Wizink Center de Madrid. Fue entonces cuando el artista cayó en el foso de seguridad que separa el escenario de la primera fila de asistentes, como se puede ver en el vídeo, cedido por una de las asistentes al evento (@Fernanditaboop).

"El concierto iba muy bien, estaba en plena forma. En algún momento perdió el pie y se cayó. El escenario estaba completamente a oscuras y algún foco le cegó mientras estaba manteniendo una conversación con los espectadores", explica el presentador de laSexta Noche Iñaki López, presente en el concierto.

"Se cayó desde una distancia de unos dos metros. Es cierto que la caída había podido ser una cosa seria y la gente estaba preocupada. Se hizo un silencio espectacular en un Wizink Center repleto", ha añadido López.

Sabina regresó al escenario en silla de ruedas: "Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro"

Tras ser atendido por los sanitarios, y pasados unos minutos, Sabina regresó al escenario. Lo hizo en silla de ruedas y acompañado por su compañero Joan Manuel Serrat.

"Lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que me duele mucho y que hace que tengamos que suspender, con todo el dolor", explicó el músico al público, que arrancó en una sonora ovación para mostrarle su apoyo a Sabina.

El artista aseguró en ese momento que en mayo volverán "a hacer este concierto". "No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo", añadió.