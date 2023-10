La solemne ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que se celebrará el próximo viernes, 20 de octubre, en el Teatro Campoamor de Oviedo, aunque a lo largo de estas semanas, la región costera de España ha estado celebrando numerosos actos y eventos en homenaje de los premiados de esta edición. En total, se entregan ocho premios pero este año, habrá varias ausencias debido a que dos galardonados fallecieron el pasado verano tras serles concedidos los respectivos galardones y estarán representados por sus familiares y amigos.

Meryl Streep que protagonizó la jornada del miércoles con su baile al son de las gaitas y el escritor Haruki Murakami son los premiados más mediáticos de esta edición pero un par de organizaciones, y deportistas también figuran en la lista por sus logros y trayectoria en sus ámbitos.

Meryl Streep

La actriz estadounidense, Meryl Streep, que cuenta con tres premios Oscar, ocho Globos de Oro, dos BAFTA, tres Emmy y más de cuarenta años de trayectoria profesional, será la galardonada del Premio de Princesa de Asturias de las Artes de 2023. Tras arrancar su carrera profesional en los escenarios de teatro neoyorkinos, saltó a la gran pantalla y a día de hoy es reconocida por sus interpretaciones en el cine y considerada como una de las mejores actrices contemporáneas. Streep destaca por su característica versatilidad, que se apoya, según la crítica, en una extraordinaria capacidad para interpretar una gran variedad de personajes y reproducir diferentes acentos

Algunas de sus interpretaciones más destacadas son las de 'The Bridges of Madison County' (Los puentes de Madison, 1995), 'Marvin's Room' (La habitación de Marvin, 1996), 'The Hours' (Las horas, 2002), 'The Devil Wears Prada' (El diablo se viste de Prada, 2006), 'The Doubt' (La duda, 2008) –interpretación premiada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos–, el musical 'Mamma mia!' (2008) y 'The Iron Lady' (La dama de hierro, 2011)

Haruki Murakami

El escritor y traductor japonés Murakami es, según los especialistas, un escritor inquietante, con una prosa en la que se aprecian influencias de autores como Dostoievski, Dickens, Capote o Vargas Llosa. Destaca por su prosa que está traducida a más de cuarenta idiomas y se caracteriza por su tono intimista, en ocasiones surrealista, en la que confluyen el mundo cotidiano del Japón moderno y las referencias a la cultura pop. De hecho, en el arranque de su carrera de escritor regentó un club de jazz y esto se ve reflejado en su obra, siendo la música un elemento decisivo en sus libros.

Su obra más destacada es 'Noruwei no mori' título tomado de la canción de los Beatles 'Norwegian Wood' y que en España fue publicado como 'Tokio Blues'. También destaca su libro 'Kafka en la orilla' y '1Q84'.

Nuccio Ordine

Nuccio Ordine, filósofo, escritor y experto en teoría literaria, es reconocido mundialmente como uno de los mayores conocedores del pensamiento y la literatura renacentistas, y, concretamente, de la figura del humanista napolitano Giordano Bruno. El italiano es autor de sus libros destacados en esta materia es 'La cabala dell’asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno' (1987), ensayos y artículos en el campo de la teoría y estética literarias. El académico falleció el pasado junio tras comunicarle el galardón en comunicación y humanidades.

Hélène Carrère d'Encausse

La premiada con el premio de Ciencias Sociales será la historiadora y docente Hélène Carrère d'Encausse. La francesa especializada en la URSS y Rusia recibe este premio en plena guerra entre el país liderado por Putin y su vecino Ucrania. Comenzó su carrera de docente de Historia en la Universidad París 1 y en 1969 se incorporó como profesora e investigadora a SciencePo, donde dirigió el departamento de Estudios Soviéticos del Centro de Investigaciones Internacionales y desarrolló gran parte de su carrera. Además, fue miembro de la Academia francesa, de la cual fue secretaria perpetua, siendo la primera mujer que ocupó este puesto y eurodiputada entre 1994 y 1999. La francesa también falleció este año, el pasado agosto, tras conocer que sería premiada.

Eliud Kipchoge

Kipchoge, atleta nacido en Kenia, es el ganador del Premio Princesa de Deporte y es el actual campeón olímpico de maratón. Además, ostenta el récord mundial de la disciplina hasta ahora de 2023, con una marca de 2:01:09, establecida en el Maratón de Berlín en 2022, con la que rebajó en treinta segundos la fijada hasta ese momento por él mismo en esta competición en 2018.

Jeffrey Gordon y Bonnie L. Bassler y E. Peter Greenberg

Este año son tres personas las premiadas con el galardón en investigación científica y técnica Jeffrey Gordon y Bonnie L. Bassler y E. Peter Greenberg. Por un lado, Jeffrey Gordon ha sido el pionero en el estudio del microbioma humano, el conjunto de microorganismos que habitan nuestro intestino, y como influyen en la salud humana, no solo en la nutrición, la digestión y el metabolismo sino también en el desarrollo neurológico e inmunitario de niños y jóvenes.

Mientras que Bonnie L. Bassler y E. Peter Greenberg serán premiados por su estudio de la comunicación entre bacterias mediante la emisión de ciertas sustancias, y de cómo la formación de grandes grupos genera un comportamiento diferente al que tienen cuando están aisladas que se le denomina quorum sensing (término acuñado por Greenberg en un artículo científico de 1994).

Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas

El premio de cooperación internacional se lo lleva la organización sin ánimo de lucro Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDi, por sus siglas en inglés). Se trata de una organización cuyo objetivo principal es descubrir y desarrollar tratamientos para enfermedades consideradas «olvidadas» o desatendidas, y para otras relacionadas con la pobreza y el subdesarrollo

Marry's Meals

es una organización sin ánimo de lucro con sede en la localidad escocesa de Dalmally, cuyo principal objetivo es suministrar una comida diaria a niños en edad escolar en su centro educativo, en dieciocho de los países más pobres del mundo. Fundada en 2002 por Magnus MacFarlane-Barrow, sus orígenes se remontan a 1992, cuando la guerra de Bosnia generó en Magnus y en su hermano Fergus la necesidad de ayudar a la gente afectada por el conflicto, para lo cual organizaron una campaña de recogida de ayuda de todo tipo, que pocas semanas más tarde llevaron personalmente a Bosnia. La organización será premiada con el