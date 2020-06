No hay teorías de la conspiración ni cancelación de la serie, el motivo por el resto de capítulos de 'Veneno' no verán la luz todavía es sencillo y ya estamos habituados a escucharlo: debido a la pandemia del coronavirus. El rodaje tuvo que paralizarse y, hasta que se retome, habrá que esperar.

La serie, que narra la vida y muerte de Cristina Ortiz, La Veneno, uno de los iconos LGTBI más importantes de nuestro país, comenzó a grabarse el pasado mes de diciembre en la localidad almeriense de Isleta del Moro; el rodaje duraría varios meses y se haría entre Almería y la Comunidad de Madrid.

El objetivo de los creadores era tener los 8 capítulos de la serie terminados y estrenarla con un gran evento en Callao a finales de marzo, pero la llegada del estado de alarma trastocó sus planes y tuvieron que cancelar el rodaje. Por suerte, el primer episodio estaba prácticamente terminado y lo que quedaba se podía hacer desde casa.

El estreno del primer capítulo de 'Veneno' el 29 de marzo fue un éxito sin precedentes: la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi batió todos los récords de ATRESplayer PREMIUM y se convirtió en el mejor estreno de la plataforma. Tanto la crítica como el público quedaron fascinado con el relato.

¿Por qué se emite el segundo capítulo de 'Veneno' el 28 de junio?

Aunque el segundo capítulo, al igual que el primero, también estaba rodado en su totalidad, a este le faltaba la postproducción: efectos visuales, etalonaje, mezclas de audio y sonido... Un trabajo que no se puede hacer desde casa, no se podía avanzar durante el confinamiento. Ese es el motivo por el que verá la luz tres meses después del lanzamiento del primer episodio y lo hará en una fecha muy especial: el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI.

En palabras de José Antonio Antón, director adjunto de Contenidos de Atresmedia y responsable de ATRESplayer PREMIUM, el segundo capítulo "es una auténtica maravilla que te toca en todo". Por eso no podían esperar más, por los espectadores: "No quiero que quien lleva dos meses para ver el dos, tenga que esperar más. No sería justo", reconoce.

Para saber las novedades y algún secreto sobre el capítulo 2 de 'Veneno', el próximo 18 de junio a las 13:00 horas tienes una oportunidad en 'EVENTO! Veneno Capítulo 2'. Sus creadores, Javier Calvo y Javier Ambrossi, harán entrevistas a las protagonistas y mostrarán una secuencia en exclusiva. Podrás seguir el directo de 'Veneno' en abierto en Atresplayer y a través de las redes sociales de la plataforma.

De momento, hasta que llegue la fecha, puedes ver el tráiler del segundo capítulo de la Veneno: 'Un viaje en el tiempo', en el que la protagonista ahonda en los recuerdos de su infancia en Adra, Almería. Puedes verlo en el siguiente vídeo:

¿En qué fecha podré ver el capítulo 3 de 'Veneno'?

Aunque desde la fase 1 de la desescalada se pueden retomar los rodajes audiovisuales, en el caso de 'Veneno' la situación se complica al necesitar grabar en exteriores y no en un plató, además, la cercanía física entre los actores en la ficción es muy importante y no hay posibilidad de evitar, por ejemplo, los abrazos o besos: "No se pueden cambiar besos. Es una serie muy de piel", reconoce Antón.

El equipo estima que no podrán volver a rodar, como mínimo, hasta el mes de julio, lo que haría que el episodio 3 estuviera listo para emitirse en agosto o septiembre. Lo que sí es seguro es que el equipo no para de trabajar y está avanzando en todo lo relacionado con la producción de la serie, que es lo que puede hacer en estos momentos.

¿Cuándo podré ver la serie 'Veneno' completa?

Al igual que el capítulo 3, habrá que esperar a que se reanude el rodaje de la serie de forma segura para ver los ocho capítulos de la ficción. Desde el grupo Atresmedia estiman que será en torno al mes de julio cuando se pueda retomar la grabación pero, como todo en estos momentos, depende de la evolución de la pandemia.

Inspirada en la biografía Valeria Vegas: '¡Digo! Ni puta ni santa'

La serie está inspirada en '¡Digo! Ni puta ni santa', las memorias oficiales de Cristina Ortiz, La Veneno, escritas por la periodista Valeria Vegas, también una de sus mejores amigas y parte del equipo de escritura de la ficción.

A través de una mujer luchadora, una heroína implacable, 'Veneno' cuenta la realidad LGTBI en España desde los años 60 hasta la actualidad. "Cristina fue una mujer muy luchadora, muy valiente, que no pedía perdón por existir y que hizo un trabajo de visibilidad", explicaba Javier Calvo hace unos meses en Zapeando. Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet interpretan a la protagonista en las distintas etapas de su vida y Lola Rodríguez encarna a Valeria Vegas.

Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Paca La Piraña, Sophia Lamar, Mariona Terés, Mercedes León, Elvira Mínguez, Lara Martorell, el joven Marcos Sotkovszki, Ciro Petrone, Pepón Nieto, Jordi Vilches, Ángel Garó, Mona Martínez y Desirée Rodríguez son algunos de los nombres del reparto de 'Veneno'.

La ficción ha sido creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi y está producida por Atresmedia Studios en colaboración con Suma Latina y con la producción asociada de Apache Films. Javier Calvo, Javier Ambrossi, Sonia Martínez y David Troncoso son los productores ejecutivos.