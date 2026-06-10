El escritor inglés Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El escritor Julian Barnes durante la presentación de su libro ‘Despedidas’, en el CaixaForum, a 12 de mayo de 2026.

Los detalles El escritor es conocido por sus novelas e historias cortas como posmodernista y está considerado, aseguran desde la Fundación Princesa de Asturias, como una de las mayores revelaciones de la narrativa inglesa de las últimas décadas.

El escritor británico Julian Barnes, (Leicester, 1946) ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El jurado ha leído este miércoles el fallo, a las 12.00 horas, en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Según detallan desde la Fundación Princesa de Asturias, calificado por sus novelas e historias cortas como posmodernista y considerado una de las mayores revelaciones de la narrativa inglesa de las últimas décadas, Julian Barnes publicó su primer libro, Metroland (1980) (Metrolandia, 1989) —Premio Somerset Maugham 1981—, y dos años después Before She Met Me (1982) (Antes de conocernos, 2006).

Comprometido con los derechos humanos, añaden desde entidad, Barnes "participa en las organizaciones Freedom from Torture y Dignity in Dying. Además de los reconocimientos ya citados, en 2021 se le concedió el Premio Jerusalén y ha recibido, entre otros, el E. M. Forster de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras (1986), el Femina étranger por Hablando del asunto (Francia, 1992), el Estatal de Austria de Literatura Europea (2004) y el Premio David Cohen de Literatura (Reino Unido, 2011). Es Caballero de las Artes y las Letras de Francia (2004)".

El afamado escritor se educó en Londres y en Oxford y está considerado una de las mayores revelaciones de la narrativa inglesa de las últimas décadas. Sus novelas e historias cortas han sido vistas como ejemplos del posmodernismo literario.

Su primer libro, 'Metrolandia', fue publicado en 1980, a este le siguió, dos años después 'Antes de conocernos', pero fue solo con su tercera novela, 'El loro de Flaubert', que se consolidó como escritor. Con ella, fue finalista del Premio Booker por primera vez, en 1984; éxito que repitió en 1998 con 'Inglaterra, Inglaterra' y, en 2005, con 'Arthur & George'. Finalmente, obtuvo el galardón en 2011 por 'El sentido de un final'.

A este premio, el séptimo de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias en su XLVI edición, habían optado 37 candidaturas de 24 nacionalidades.

Este mismo 2026, el escritor cumplía 80 años y lo celebra con 'Despedidas', un último libro que gira en torno a la memoria, el pasado y las consecuencias a las que nos conducen nuestras propias decisiones en busca de la felicidad.

En en final de esta novela, Barnes se disculpa por no escuchar con claridad lo que decimos, ya que nos hemos sentado en su "lado sordo", que en el caso de los escritores es precisamente aquel en el que estamos los lectores. A sus (recién cumplidos) ochenta años se despide de quienes le han acompañado a lo largo de cuatro décadas reflexionando sobre la muerte, el duelo, la memoria y el lugar que la literatura trata de ocupar en todo esto.

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