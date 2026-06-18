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Tercer álbum

Las entradas para los 4 conciertos de Quevedo ('Baifo Tour') salen a la venta

El canario vuelve a los escenarios con varios conciertos enmarcados en la presentación de su tercer disco, 'El Baifo', con actuaciones previstas para la primavera y el verano de 2027.

Quevedo QuevedolaSexta.com

Falta más de un año para algunos de sus conciertos, pero la espera se hace menos dura cuando uno ya tiene sus entradas. El artista canario Quevedo celebra su gira 'El Baifo' para presentar su último disco con, por ahora, cuatro conciertos confirmados fuera de Canarias, dos en Madrid y dos en Barcelona, programados para la primavera y el verano de 2027.

Las entradas salen a la venta este jueves, 18 de junio, a las 12:00h, después de una preventa exclusiva dos días antes. Los precios de las entradas van desde los 55 a los 77 euros. El anuncio de la gira llegó esta misma semana, a través de un vídeo publicado en redes sociales en el que compartía cámara con su propia abuela. "Lo conseguí, me voy de gira (...). A la península me toca".

¿Una gira sin conciertos en Canarias? No, pero por ahora, poca información. En el mismo vídeo, Quevedo asegura que los canarios tendrán concierto "cuando menos se lo esperen".

Tanto la gira como el disco se llaman 'El Baifo', que hace referencia a un término utilizado en Canarias para hablar de la cría de la cabra, lo que en el resto de España sería el cabrito.

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