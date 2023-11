El cantante Enrique Iglesias anuncia que ya no publicará más discos. Pero esto no significa que deje la música. O al menos, no del todo. El cantante, hijo de los famosísimos Julio Iglesias e Isabel Preysler, no descarta sacar algún single o canción independiente, pero no discos. Final Vol. 2 será por tanto, su último disco como tal.

Tal como él mismo ha confesado para sorpresa de sus fans, desde la revista estadounidense 'Today', Final Vol. 2 será el último de sus álbumes. En total, y durante toda su carrera 12 álbumes de estudio. El primero de ellos salió a la venta en 1995, disco que llevaba por título 'Enrique Iglesias' y que incluía canciones tan míticas como Experiencia religiosa, Trapecista o No llores por mí, que sin duda se convirtieron en todo un éxito de ventas.

Pero sin duda, el 'boom' de su carrera llegó a principios de los años 2000, donde irrumpió en el mercado internacional, con canciones como Bailamos, Rhythm Divine o Be with you.

Y de ahí, toda una carrera hacia el estrellato: ganador de un Grammy al mejor artista latino y de otros cinco Grammy latinos; 12 álbumes de estudio; más 70 millones de producciones musicales y más de 15 giras internacionales. En Estados Unidos ha llegado a vender más de 19 millones de copias.

Iglesias, quien también es compositor y productor musical, ha confesado que quiere bajar el ritmo de su carrera y disfrutar de una nueva etapa, también ver crecer a sus hijos. Por ello, asegura que ya no publicará más discos. Tal como ha dicho para el nombrado medio americano: "Nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente".