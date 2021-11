Julia Otero le ha dedicado unas emotivas palabras a la que fuera su amiga y compañera Almudena Grandes, que falleció el pasado sábado a los 61 años a causa de un cáncer. Lo ha hecho en 'Julia en la Onda', en un homenaje en el que también han participado Julián Casanova y Manuel Delgado.

"Almudena era una apasionada de la vida, de la literatura, de la comida, del sexo, de la pasión. Era una defensora de las causas justas, de los vulnerables de las personas sin voz. Gracias por tanto y por esa valentía", ha señalado durante una de sus intervenciones.

Y es que, la periodista confiesa sentirse "muy tocada" porque "a la desolación" por el fallecimiento de su amiga y compañera, "se une la memoria de lo que es esa maldita enfermedad y el proceso doloroso y terrible que hay que atravesar, a veces como en el caso de Almudena, para vivir solo unos pocos meses más".

Así, ha recordado que nacieron "con meses de diferencia", tuvieron a sus hijas "con meses de diferencia" y les diagnosticaron de cáncer "con meses de diferencia". Precisamente, hace tan solo seis días la periodista anunciaba que ha superado el cáncer, aunque tenga que someterse a revisiones periódicas.

"Siento una desolación enorme desde el sábado, una tristeza sin consuelo y una enorme incredulidad", ha reconocido antes de decir que no quiere creer que "Almudena no está". "Me resulta imposible imaginar la vida sin sus libros, sin su risa, sin ella. Todavía no me lo creo", ha lamentado.