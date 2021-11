La periodista Julia Otero ha sido la protagonista este miércoles de una de las mejores noticias que se pueden comunicar en el terreno personal: ha superado el cáncer que le diagnosticaron el pasado mes de febrero. Así lo ha contado la conocida locutora de Onda Cero durante una entrevista concedida a 'Catalunya Ràdio', medio en el que ha celebrado su recuperación, si bien también ha querido ser prudente con su situación de cara al futuro.

"Todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena", ha afirmado la periodista, que ha aprovechado para explicar cómo se encuentra ahora, tres semanas después de su última operación. "Con ganas, con fuerza", ha certificado. Ello no ha evitado una serie de secuelas que también ha detallado en su intervención.

"Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad", ha expuesto Otero, que ha añadido, en clave de humor: "Id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos me quedan cuatro en estos momentos". En cualquier caso, Otero ha reconocido que "todo es muy reciente" y "está muy tierno", pero ya empieza a atisbar la sondear la posibilidad de una recuperación definitiva.

Esto es, que espera que para antes de Navidad "pueda sacar la cabeza" y que a partir de enero ya pueda volver a su "vida normal". ¿Suponen estas palabras un aviso de su regreso a la radio? Puede ser, aunque lo cierto es que no ha ofrecido una fecha concreta para su reincorporación en el medio. Eso sí, con un cambio notable en la forma de ver las cosas, como ella misma ha apuntado: "Un año como este te cambia por dentro".

Otero ha ahondado en esta reflexión: "Cosas en las que ni me había fijado ahora son importantes para mí, y cosas que me interesaban muchísimo hace un año ahora me interesan menos". Como ejemplo, habla de las entrevistas a dirigentes políticos: "Entrevistar políticos es una pérdida de tiempo enorme, porque nunca responden lo que se les pregunta. Lo que contestan sabes que es mentira la mayoría de las veces, y sin ruborizarse lo más mínimo".

Otero conoce bien lo que es sufrir esta clase de enfermedades. Por ello, no dudó en dedicarle unas cariñosas palabras hace unas semanas a la también periodista Ana Rosa Quintana después de que esta revelara en su programa que padece un cáncer de mama que la alejará de los focos durante un tiempo: "La montaña parece muy alta, querida Ana Rosa. Lo es, pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible, pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida".