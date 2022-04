"Juan Diego, el de verdad". Son las palabras del director y actor Juan Diego Botto al recordar a su amigo y compañero Juan Diego, fallecido este jueves a los 79 años. Así reconoce que se refería a él siempre.

El Goya como actor protagonista le llegó tarde, son muchos los compañeros de profesión que coinciden en ello. Y cuando lo recibió, en 2007 por su papel en la película 'Vete de mi', sus primeras palabras fueron para compartir el mérito con su amigo Juan Diego Botto. Muy emocionado, Botto ha recordado su discurso en una entrevista en la Ser.

"Juan no era para muchos un compañero, Juan era un lugar al que llegar. Era el horizonte que siempre está allí y que uno anhela y al que dices a lo mejor mañana llego tan lejos, y el horizonte cada vez se movía un poco más", explica emocionado. "No sé si alguna vez alguno de nosotros llegaremos a su talla, y no digo sólo como actor sino como persona, a su grandeza, a su talla como persona", añade.

Y recuerda el compromiso y la generosidad del veterano actor a lo largo de toda su carrera. ¿Un ejemplo? Con la famosa huelga de actores del 75, "al filo aún de la dictadura, toda una generación luchó arriesgando mucho para que se acabara esa época oscura. Luego con la democracia querían una democracia más plena, y lucharon por ensancharla para todos. La deuda que tenemos con ellos es enorme. Yo lo siento así. Si ellos apostaron tanto y nos dieron tanto, lo mínimo es tratar de estar a la altura y de corresponder", reivindica Botto.

En 'Vete de mi' interpretaban a un padre y a un hijo, pero también en la realidad a menudo han confundido ese parentesco. Botto nunca les corrige. "Hace nada me volvió a pasar, estaba con mi hija. Ella me miró raro y me dijo: 'pero si tu padre no es actor, ¿por qué no le has corregido?'. Creo que en parte hay orgullo, ni tan mal que me confundan con su hijo".

También recuerda que no hace mucho tiempo hablaron por WhatsApp. "Una de esas conversaciones a ratos, con un mensaje uno, al rato otro... le noté cansado". Ahora confiesa Botto que se le ha quedado dentro esa 'cosa' de no haber insistido más para verle.