El cantante urbano Maluma, conocido por canciones como 'Felices los cuatro', 'Chantaje' o 'Cuatro Babys', ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo en el que muestra su reacción al ver su primer avión privado.

Puede verse cómo el artista colombiano llora de emoción casi al instante y recuerda que "los sueños se hacen realidad", un gesto que ha inundado las redes de debate entre quienes entienden el mensaje del cantante como inspirador y aquellos que critican el materialismo de Maluma.

El artista ha acompañado el vídeo de un texto en el que ha recordado sus inicios. "Me acuerdo hace ocho años atrás, cuando fui a hacer una entrevista a una estación de radio X en Colombia y me cerraron las puertas. Aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado...", ha expresado. Maluma se dio a conocer en su país de origen en el año 2011, cuando sacó las canciones 'Farandulera' y 'Obsesión'.

El cantante ha continuado el mensaje presentando su nueva adquisición: "¡Ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos a 'Royalty Air', con este avión tocamos la Luna". Según Maluma, esta compra era algo que llevaba deseando toda su vida.

"Sueñen ni miedo, nunca crean en un no como respuesta. Ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad", ha concluido el artista.

La polémica: ¿es inspirador o materialista?

Tras la publicación del vídeo, miles de 'fans' han publicado muestras de apoyo al cantante, al que consideran una fuente de inspiración.

Ellos ven la historia de Maluma como una de superación, la de una persona que ha luchado por su pasión y, con trabajo duro, lo ha conseguido. El avión privado es solamente la materialización de ese sueño, de haberlo logrado, y se ve como merecido.

Entre los mensajes de apoyo destacan el de su novia, la modelo Natalia Barulich, o el del productor y director de vídeos musicales Jessy Terrero. También los de los artistas J Balvin o Pipe Bueno.

Sin embargo, ha habido muchos que han criticado la publicación de Maluma tachándola de materialista. Las críticas más frecuentes han hacho referencia a cómo las celebridades como él equivalen éxito a dinero y, por tanto, solo algo material o la idea de 'ser rico' es muestra válida de que uno ha triunfado.

También hay muchos que han puesto la situación del artista en perspectiva, explicando cómo la propia población de Colombia muere de hambre y sufre de pobreza, señalando la emisión innecesaria de CO2 que conlleva un avión privado, o exponiendo irónicamente cómo sus 'fans' no pueden sentirse identificados con la compra de un avión privado.