Verano de 1936, arranca la Guerra Civil en España. El rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, desengañado por la Segunda República decide apoyar la sublevación militar: "Yo no he traicionado a la República, la República me ha traicionado a mí", decía el filósofo.

"El Señor Unamuno la lió muy parda aquella mañana. Esa misma tarde le expulsaron del casino y dos días después fue destituido como rector y le pusieron un policía en la puerta", explica Alejandro Amenábar.

La nueva película del director de cine 'Mientras dure la guerra' se centra en la figura del escritor. En la lucha interna de Unamuno, que pasa de apoyar el golpe de Estado a criticarlo públicamente en un discurso histórico: "Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir", habría dicho.

El film se ha presentado en el Festival de San Sebastián, en un momento, dice Amenábar, de "repunte del fascismo": "El fascismo creíamos que formaba parte de la mitología pero estamos viendo que los extremos vuelven".

Tanto él como los actores esperan que la película sirva para no volver a épocas pasadas: "El ultimo alegato de Miguel de Unamuno es 'todos españoles y todos somos necesarios'. Sin unos y otros estaremos mancos, no valdremos para nada", defiende Karra Elejalde, actor que interpreta a Unamuno.

"Se trata de entender que en el espacio común tenemos que convivir gente que pensamos diferente. Esa es la raíz de la democracia", pide Amenábar. Un mensaje de unión para una sociedad, dicen, cada vez más dividida.