Después de que Olivia Newton-John hiciera público que vuelve a tener cáncer, Hugh Jackman ha querido mandarle un mensaje mostrando su solidaridad en su lucha contra la enfermedad.

En mitad de un concierto, dentro de la gira que está llevando a cabo el actor, Hugh Jackman se acordó de su amiga, cogió el móvil y grabó un emotivo vídeo: "Hola Olivia, soy Hugh Jackman con 15.000 de tus amigos, eres increíble".

En una entrevista de televisión en Australia, Olivia Newton-John confesó que el cáncer seguía avanzando. "Psicológicamente es mejor no tener idea sobre el tiempo que me queda, quiero no pensar y vivir al máximo", aseguró.

"Soy afortunada por haber atravesado esta situación tres veces y seguir aquí. Todos moriremos algún día", añadió.

A finales de julio, la actriz visitó España para promocionar su libro-CD 'Liv On', un proyecto solidario para llevar la música "a aquellos que están atravesando situaciones de pérdida y dolor". Los beneficios se destinan íntegramente a la investigación del cáncer, que la cantante apoya con su mecenazgo en un centro australiano.