¿Dónde está el origen de los huevos rotos?, el 'The New York Times' los sitúa en las Islas Canarias

Después de la polémica paella con chorizo, llegan los huevos rotos. El prestigioso diario 'The New York Times' recomienda esta receta española en sus redes, e Internet se les ha echado encima. Primero porque dicen que los tomamos para desayunar.

"En España no es típico eso", recriminan algunos, porque más bien "los que los desayunan son ellos", aquejan otros españoles que no están de acuerdo con la publicación norteamericana.

Además, a los usuarios los huevos rotos de la foto de 'The New York Times' ni se les parecen a los que se cocinan en la Península, aunque la receta acepta multitud de variaciones, dependiendo de dónde se cocinen.

Pero el 'The New York Times' dice que el verdadero origen de la receta está en las Islas Canarias, y aunque los españoles discrepan del lugar de procedencia, alguno se atreve a asegurar que los norteamericanos "no tienen ni idea".

Cervantes habla ya en el Quijote de un plato similar, pero sin patata, llamado 'duelos y quebrantos'; y Velázquez dibujó unos huevos fritos en el siglo diecisiete.

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre de dónde vienen los huevos rotos, pero lo importante es comerlos.