El calendario del mes de abril tiene una de las fechas más bonitas que existen: el 23 de abril se celebra, no solo en España, el Día del Libro. Históricamente se eligió esta fecha porque se creía que coincidía con la fecha de la muerte de tres grandes escritores, William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Pero lo cierto es que ninguno de los dos primeros murió el 23 de abril. No importa, porque eso no ha impedido que el Día Internacional del Libro se haya consolidado a todos los niveles en más de la mitad del planeta.

A nivel internacional lleva más de 30 años celebrándose, con el fin de fomentar la cultura, la lectura y defender la propiedad intelectual. Para homenajear este día, recogemos 10 frases de 10 importantes escritoras, actrices y mujeres relevantes sobre la importancia de los libros:

Los libros son el espejo del alma — Virginia Woolf

Lo cierto es que aunque esta cita sea de Virginia Woolf, muchos otros han pronunciado afirmaciones similares. Entre ellos está el escritor argentino Jorge Luis Borges, con la cita: "Los libros son como espejos, sólo muestran lo que ya llevas dentro". Con esta frase, Borges pretendía destacar cómo lo que leemos se convierte en un medio para profundizar en nuestras emociones, en el espejo que podemos utilizar para entender nuestro yo más profundo.

Cada vez que lees un buen libro, en algún lugar del mundo se abre una puerta que deja entrar más luz — Vera Nazarian

Quizás tenía que ser una escritora de ciencia ficción la que debía pronunciar una frase tan profunda, tan fantástica y tan real.

Los libros son el avión, el tren y la carretera. Son el destino y el viaje. Son casa — Anna Quindlen

Esta frase, de la periodista y escritora estadunidense Anna Quindlen, es la máxima expresión del amor por los libros y por la lectura en una descripción literaria perfecta. Jane Austen tiene otra de las mejores expresiones para referirse al amor por la lectura, al reconocer que "no hay ningún placer" como el de la lectura. "¡Qué pronto se cansa uno de cualquier cosa que no sea un libro! Cuando tenga casa propia, seré miserable si no tengo una excelente biblioteca".

Creo que los libros son como las personas, en el sentido de que aparecerán en tu vida en el momento que más los necesitas — Emma Thomson

No se trata, ni de lejos, de la cita de una escritora. Oprah Winfrey pidió a la actriz Emma Thompson, ávida lectora, que hiciera una lista con sus siete libros favoritos. Experiencia difícil. Eso sí, fue capaz de pronunciar esta frase tan contundente, con su historia real detrás: tras la muerte de su padre, una novela de Gabriel García Márquez asegura que salvó su vida. Cien años de soledad. "Gracias a esa experiencia creo firmemente que hay libros cuya grandeza realmente te permite vivir".

La lectura es evasión y lo contrario de la evasión — Nora Ephron

Con esta afirmación contradictoria, la periodista y productora estadounidense Nora Ephron —autora del guion de Cuando Harry encontró a Sally— define la lectura como "una forma de contactar con la realidad después de un día inventando cosas" y, al mismo tiempo, una manera de "contactar con la imaginación de otra persona después de un día demasiado real".

Lee hasta que las palabras se conviertan en tus amigas — Karen Witemeyer

Karen Witemeyer es una psicóloga y escritora estadounidense, autora de numerosos bestsellers en Estados Unidos que giran siempre en torno a su religión, el cristianismo. Pero ella aboga por leer todo, cualquier cosa. "Lee. Todo lo que puedas conseguir", afirma. "Lee hasta que las palabras se conviertan en tus amigas. Luego, cuando necesites encontrar una, saltarán a tu cabeza y moverán sus manos para ser la elegida. Y podrás seleccionar lo que quieras, como un capitán que elige a su equipo de stickball".

Los libros pueden ser peligrosos. Los mejores deberían llevar una etiqueta que ponga: 'Podría cambiar tu vida' — Helen Exley

El primer libro que escribió Exley tiene más de 30 años y se sigue vendiendo por todo el mundo: un libro de dibujos escrito por niños para sus abuelos. Abuelos y abuelas. Sus libros se centran en el amor, el dolor o la alegría, los sentimientos, en general, y también tiene alguno de autoayuda. Pero para Exley, la ayuda la pueden proporcionar los propios libros. En el mismo sentido se expresó Cassandra Clare en su novela juvenil Ángel mecánico: "Siempre hay que tener cuidado con los libros— dijo Tessa —y con lo que hay dentro de ellos. Porque las palabras tienen el poder de cambiarnos".

Las plumas y los bolígrafos son las armas más poderosas — Malala Yousafzai

Ante las Naciones Unidas, el 12 de julio de 2013, la joven Malala pronunciaba uno de sus más emotivos discursos. Y en él fue donde pronunció estas palabras. "Nos damos cuenta de la importancia de nuestra voz cuando somos silenciados. Del mismo modo, cuando estábamos en Swat (Pakistán), nos dimos cuenta de la importancia de los bolígrafos y los libros cuando vimos las armas (...). Los extremistas tienen miedo de ellos". En sus palabras, un fiero intento por luchar contra el analfabetismo, la pobreza y el terrorismo: "Un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución".

Leía libros como si respirara aire, para llenarse y vivir — Annie Dillard

Ganadora de un Premio Pullitzer por su libro Peregrino en Tinker Creek (1974) y con varios libros incluidos en las listas de los mejores de la historia en diferentes sectores, Dillard deja en esta corta frase una reflexión que para muchos lectores es cierta. La vida, sin libros, no puede existir.

La lectura es el único medio por el que nos deslizamos, involuntariamente, a menudo impotentes, en la piel de otra persona, en la voz de otra persona, en el alma de otra persona — Joyce Carol Oates

La frase de la dramaturga, poeta y cuentista estadounidense cierra este ranking de frases que, más además de tratar de animar a leer, muestra lo que cualquier amante de la lectura ya tiene claro. Que leer es vivir.