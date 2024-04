Puede ser muy complicado detenerse ante un puesto de Sant Jordi y elegir entre todos los títulos si no estás al tanto de los últimos lanzamientos. Para ayudaros, en AhoraQueleo.com os ofrecemos cada año una lista con lo mejor que hemos leído. La del año pasado es bastante pertinente todavía y podéis encontrar casi todos los títulos todavía en las librerías.

Pero para que no os despistéis, os ofrecemos desde hoy una lista con los mejores títulos que hemos leído este 2024. Libros imprescindibles de todos los géneros, a los que podríamos añadir alguno más como el fenómeno Blackwater que está rompiendo cifras de venta en un formato aparentemente pasado de moda como los fascículos. O la reedición de un libro de los años 70, como es Julia, de Ana María Moix.

Ojalá esta pequeña selección te sea de ayuda y te permita encontrar el título perfecto en el día del libro.

'Golpe de gracia', de Dennis Lehane

Editorial: 2024

Páginas: 352

Boston, 1974. Para acabar con la segregación racial, un juez ha ordenado que parte de los estudiantes blancos del barrio de Southie estudien en un instituto de negros, y viceversa. Una decisión polémica -y real- que provoca disturbios y una oleada de violencia.

En medio de un ambiente caldeado, un joven negro muere en circunstancias sospechas, y una niña blanca desaparece. La niña se llama Jules, y es hija de Mary Pat, la protagonista de esta historia. Una mujer marcada por el racismo que siempre la ha rodeado y que está dispuesta a cualquier cosa con tal de averiguar dónde está su hija. Porque es lo único que le quedaba en la vida.

El autor de las geniales Mystic River y Shutter Island ha vuelto con un auténtico pasapáginas, una noir histórico adictivo lleno de violencia y sed de venganza que funciona a la perfección gracias a una estructura perfecta, unos diálogos brillantes y un personaje extraordinario: Mary Patt.

Como decíamos en esta reseña, Golpe de gracia una trampa. Una trampa con la que Dennis Lehane vuelve a demostrar que es un narrador descomunal.

'Mala estrella', de Julia Viejo

Editorial: Blackie Books

Páginas: 240

Vera, a sus trece años, sabe perfectamente lo que es el peso de la familia. Se ha instalado en el pueblo paterno, donde su abuelo fue un personaje tan importante que incluso una enorme escultura suya preside la rotonda de entrada. El problema es que su abuelo, que falleció el mismo día que ella nació, ha caído en desgracia y su padre, heredero legal, tiene que hacer frente a un juicio que les puede dejar sin nada.

Afrontando las desgracias de la vida adulta, Vera se hace mayor en un entorno que le es hostil. Solo sus largos paseos por el campo, sus baños en el río y un tipo realmente extraño que se cruza constantemente con ella y que no termina de saber si existe realmente, le liberan de la presión de la madurez.

Escrito con la delicadeza que mostraría una niña de trece años ante unos hechos angustiosos, Mala estrella es la deslumbrante primera novela de la joven Julia Viejo, que cosechó un gran éxito con su libro de relatos En la celda había una luciérnaga y editó la antología poética de Gloria Fuertes Lo que pasa es que te quiero.

'Doppelganger', de Naomi Klein

Editorial: Paidós

Páginas: 464

Naomi Wolf y Naomi Klein son dos personas diferentes. La primera pasó de ser una reputada escritora feminista en los 90 a una colaboradora habitual actualmente en cadenas, programas y podcasts de la extrema derecha estadounidense. La segunda es una periodista y escritora en las antípodas ideológicas de Wolf. El problema es que las redes sociales, los algoritmos y el mundo digital llevan años confundiéndolas.

Doppleganger explora los peligros de nuestros avatares digitales ya hayan sido creados por nosotros o encumbrados por terceras personas. La Naomi escritora de este libro reflexiona sobre una situación que lleva años trayéndole por la calle de la amargura porque a ella, de marcado corte anticapitalista, a favor de la defensa del medio ambiente y crítica con la actuación de Israel contra Palestina, no puede dolerle más que se le confunda con una persona que es justo lo contrario.

A través de esta preocupación propia, Klein logra ir más allá y adentrarse en esa vida digital. Ese espejismo de realidad que está conformada por nuestra ideología y gustos particulares. Un lugar siempre en disputa por esas fuerzas externas que quieren controlar el discurso y con las que nos acabamos posicionando ya sea de un lado o de otro. Y lo que es peor, con las que nos alineamos ciegamente aunque estemos en contra de sus algunos argumentos. Todo sea porque hay que posicionarse. Los grises ya no existen.

'Olor a hormiga', de Júlia Peró

Editorial: Reservoir Books

Páginas: 240

El texto de Júlia Peró es un terremoto. Desde la cabeza desorientada de una anciana enfadada con la vida que la ha hecho vieja y no puede recordar por qué está sola, Peró radiografía una historia que es la de la sociedad occidental, la del abandono de nuestros mayores, su soledad y la falta de mecanismos para impedir estas realidades.

Es esta la primera novela de Júlia Peró, hasta ahora poeta y artista multidisciplinar y desde Olor a hormiga una de las voces más interesantes y preparadas de la narrativa española actual.

Con humor, con tragedia y picardía, Olvido trata de recordar por qué la chica que iba por su casa, aquella muchacha repleta de juventud y belleza, con ojos, con pelo y orejas, con labios y piel, dejó de ir por allí. A la cabeza a veces se le viene una discusión y otras veces no se le viene nada. En es caso discute con el gato o colorea un libro infantil.

Olor a hormiga es un libro incómodo, que te empuja constantemente, que te habla de cosas que quizás no quieras escuchar, como la crueldad que sufren los ancianos o su libido, enterrada bajo toneladas de miedo y tabúes. Pero a la vez es un libro luminoso y absorbente, donde la claustrofobia que genera el no salir de casa de Olvido en ningún momento se digiere con facilidad gracias a grandes dosis de ritmo narrativo.

'El color de las cosas', de Martin Panchaud

Editorial: Reservoir Books

Páginas: 240

Leer un cómic como nunca se ha leído un cómic. No es ningún trabalenguas. Es que nunca habéis leído un cómic así. Dejadnos contaros cómo es.

Imaginad ver lo que ocurre dentro de esta historia siempre desde arriba, con una perspectiva cenital. Ahora, imaginemos a los personajes. Son puntos de color. Sólo puntos de color. Cada uno tiene un pantone y un patrón diferente para diferenciar unos de otros. Y para terminar, el escenario donde se circunscribe lo que ocurre es un diagrama en dos dimensiones perfectamente dibujado. Aunque verlo es mucho mejor que contarlo con palabras, todo se entiende a la perfección en cuanto tu cabeza hace "click". Y eso ocurre en la segunda página. Ahí ya estás dentro. Y parece que lleves leyendo novelas gráficas de esta forma toda la vida.

Martin Panchaud, su autor, es un diseñador gráfico con dislexia que siempre se empeñó en destacar la interpretación de las formas y sus significados. Por esta novela ha ganado numerosos premios y ha arrasado en países como Francia, Alemania o Suiza. Pero... ¿y la historia? Gira en torno a Simon Hope, un adolescente británico de 14 años que vive en un entorno problemático.

Su idea para solucionar las cosas es apostar todos los ahorros de la familia en una carrera de caballos solo porque una pitonisa le ha dicho que lo haga. Acaba ganando 16 millones de libras pero eso no influirá para que su vida mejore. Todo lo contrario.

'Siempre inseparables', de Caron Lewis y Charles Santoso

Editorial: Muákala

Páginas: 40

Este es un cuento infantil, es cierto. Pero es que además de ser una historia entretenida, bonita, educativa y aleccionadora, es una historia real. Y eso no ocurre todos los días. Durante años, en Croacia, fue todo un acontecimiento el regreso de las cigüeñas en primavera. Y ese acontecimiento tenía nombre propio. En concreto, dos nombres propios: Malena y Clepetán.

Tras pasar el frío invierno en Sudáfrica, a más de 13.000 kilómetros, al llegar el buen tiempo las cigüeñas vuelven a Europa. Una de ellas, Clepetán, hace el viaje sola. A pesar de ser animales monógamos, esta cigüeña macho volaba al sur en solitario. Porque su pareja, Malena, sufrió un accidente con un cazador y no podía volar.

Año tras año aquella pareja se separaba y después volvía a reunirse, en un acontecimiento televisado para todo el país. Y todo gracias al trabajo desinteresado de Stjepan, un hombre que construyó dos nidos en su casa. Uno a cubierto, en un cobertizo, al que se accede por una pequeña rampa, para que Malena pase los inviernos a resguardo en solitario. Otro sobre el tejado de su casa, también con rampa de acceso, en el que la pareja se reunía cada primavera.

Esta historia tan emotiva, que nos enseña tanto sobre el amor y la amistad, sobre aceptar las limitaciones del otro y sobre la bondad con los animales, está perfectamente reflejada en Siempre inseparables, un cuento preciosamente escrito por Caron Lewis y admirablemente ilustrado por Charles Santoso que ahora publica en España una nueva editorial infantil llamada Muákala.

'Baumgartner', de Paul Auster

Editorial: Seix Barral

Páginas: 264

Siete años después de su última novela, Paul Auster regresa al mundo de la ficción con Baumgartner. Un profesor de filosofía se enfrenta a la pérdida de su mujer a través de un ensayo sobre miembros amputados. Su protagonista se nos presenta intentando desesperadamente hacer de la ausencia, presencia de nuevo. 'El síndrome del miembro fantasma' es el texto sobre el que gira esta novela, donde Auster permea las pérdidas recientes de su hijo y de su nieta, así como un cáncer de pulmón recientemente diagnosticado.

Dicho síndrome hace referencia a la sensación de vinculación que las personas con miembros amputados siente. Así, su filósofo teoriza sobre la ausencia, lo que le ha llevado a convertirle en un "muñón humano" tras el accidente de tráfico de Anna. Mientras observa su propia decadencia, reflexiona sobre la capacidad de la literatura de embalsamar la memoria. Así se propone recomponer la pérdida, a través de los escritos que dejó sobre ella y la capacidad de la narración de insuflar vida en los recuerdos.

Baumgartner resulta cautivador, con tintes cinematográficos que lo convierten en una lectura ágil. Es imposible que las fortalezas y vulnerabilidades de este viejo profesor no terminen por permear en la cabeza de los lectores hacia la vida del propio autor. Auster demuestra su mejor versión en años en esta nueva novela.

'Los escorpiones', de Sara Barquinero

Editorial: Lumen

Páginas: 816

Una sociedad secreta que induce a sus víctimas al suicidio y cuyos tentáculos se extienden desde la Italia fascista y la República de Fiume, hasta nuestros días. Dos protagonistas que tratan de rescatar la poca información que arrojan foros y víctimas a lo largo de una novela ambiciosa, mezclando géneros literarios y épocas. El tour de force de Sara Barquinero se llama Los Escorpiones. Una novela que se fraguó a lo largo de siete años y que da testimonio del buen estado de la novela patria.

Sara y Thomas se verán envueltos en una investigación que irá cercando sus vidas en torno a melodías capaces de anular la voluntad de sus oyentes, despegados completamente de la vida y arrojados a sus instintos suicidas. Ambos intentarán paliar sus propios traumas, sin dejarse llevar por los mismos compases misteriosos. Un rastro perdido entre la conspiranoia inflamada de internet, capaz de tomar el pulso a una generación tan autoconsciente de sus problemas mentales como desesperada por un cambio.

Sara Barquinero sorprendió con Estaré sola y sin fiesta en 2021. Tan solo tres años después, Los Escorpiones representa un camino muy distinto. Entre David Foster Wallace y el terror fantástico de Mariana Enríquez, la filósofa y escritora construye una gran historia cargada con los mismos problemas que atenazan a sus lectores.

'Un lugar soleado para gente sombría', de Mariana Enriquez

Editorial: Anagrama

Páginas: 232

Mariana Enriquez ya es una de las autoras latinoamericanas más importantes de nuestro tiempo. El terror austral desarrollado en su anterior novela, Nuestra parte de noche, supura la misma irrealidad que la convirtió en una escritora de cabecera. En esta nueva recopilación de relatos, lo siniestro se ajusta a los mismos términos que la realidad nos arroja. En Un lugar para gente sombría, la escritora propone 12 cuentos. Una docena de miradas que, lejos de resultar sombrías, cuentan con una sensibilidad que resulta aún más inusual que las cosas acontecen en ellos.

Los personajes de Enriquez están marcados por dones extraordinarios, muchas veces ajenos al ojo desatento. En lo mundanidad de sus ambientaciones urbanas y diarias, lo extraordinario siempre logra abrirse paso. Los terrores arrojados por la realidad política de su Argentina natal, nos son devueltos lejos de alegatos panfletarios. Las regiones más sombrías del día a día transcurren en barrios donde los muertos se pasean entre los vecinos, como signos de las altas estadísticas de criminalidad en la zona. Los unos agobiados por su deceso, los otros por la degradación del barrio donde todavía residen los vivos.

Sus espectros no vuelven al mundo para obrar maquiavélicas venganzas, tampoco arrastran cadenas ni ululan en mitad de la noche. A veces se acometen transformaciones monstruosas, pero estas responden a una necesidad en la que nos sorprendemos sonriendo, asintiendo y satisfechos con ellas. No es extraño que nos acabemos preguntando si no seremos nosotros también personajes sombríos, a punto de reivindicar una parcela luminosa donde ya antes solo había tedio y oscuridad.

'Verdigrís', de Michele Mari

Editorial: Muñeca infinita

Páginas: 243

El verdigrís es ese material que, obtenido del óxido de cobre, se utiliza para fumigar algunas cosechas. El color del mismo, ese azul verdoso casi turquesa, llama poderosamente la atención de un niño de 13 años que, pasando un verano de finales de los años 60 en la casa de sus abuelos, se acerca al hombre que lo fabrica y lo rocía por los viñedos familiares.

Ese hombre tosco, de campo, casi deforme, con problemas en el habla, es Felice. Y ve en ese niño, Michelino, un amigo, un compañero pero, sobre todo una ayuda. Porque Felice está empezando a perder la cabeza. Se olvida de dónde está el váter. Se olvida de cómo se llama ese aparejo que utiliza cada día en el campo. Incluso se olvida de su propio nombre.

Michelino se aferrará entonces a su fantasía, a lo aprendido en los libros de aventuras que devora, para ayudar a Felice con reglas mnemotécnicas divertidísimas y locas. Pero caminando a la par de esa novela de aventuras hay otra gótica, que cuenta al amistad de dos humanos dispares, que habla del drama de la enfermedad, que pelea por retener el pasado.

El resultado es Verdigrís, un torbellino de sensaciones que van de la sonrisa a la desesperación, a la sorpresa y al llanto, conducidos por la prosa inteligente y emotiva de Michele Mari, un autor poco conocido en nuestro país y que ha sido rescatado por la editorial Muñeca infinita. Gracias.

'La península de las casa vacías', de David Uclés

Editorial: Siruela

Páginas: 657

Es una de las grandes sorpresas literarias del año, por su contenido y por todo el trabajo que hay detrás. David Uclés, nacido en Jaén en los años 90, ha dedicado 15 años de su corta vida a esta novela que empezó a escribir con 19. Una historia de la guerra Civil española, el relato del final de un apellido, arrasado por la barbarie. Pero no es una novela más sobre nuestro conflicto.

Los bisnietos de la guerra, como él mismo se reconoce, han sido capaces de enfrentarse a la Guerra civil desde otra perspectiva, con más distancia. En La península de las casas vacías Uclés ha desarrollado la historia apoyándose en una ruralidad casi fantástica, que bebe del realismo mágico, y te transporta por un mundo tan atractivo como veraz.

Porque en la guerra, en los pueblos, en España, las tradiciones, las supersticiones, tienen tanto en la vida de la gente peso como la realidad. Y apoyado en esa fascinante irrealidad, Uclés es capaz de pintar de manera veraz un momento terrible de nuestro pasado, que se sigue clavando en el costado de una sociedad incapaz de cerrar sus heridas.

25.000 kilómetros ha recorrido David Uclés para documentarse, para charlas con supervivientes, para visitar los escenarios de la novela y poder ambientarlos maquillados con esa pátina de irrealidad que convierten este libro en una aventura imprescindible.