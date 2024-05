En 1963, Fernández del Riego, uno de los presidente de la Real Academia Galega (RAG) por entonces, proponía el 17 de mayo como día elegido para la 'celebración del gallego', siguiendo el ejemplo a nivel nacional del Día de Libro (que eligió como fecha de celebración el 23 de abril en homenaje a Miguel de Cervantes). Fernández del Riego -homenajeado en 2023- eligió esta fecha en honor a Rosalía de Castro, que se alzaba como la primera homenajeada en el primer Día das Letras Galegas. Hoy, después de 61 años de celebraciones, tan sólo figuran cinco mujeres en el listado. Este año se suma Luísa Villalta, pero el total de mujeres sigue distando mucho del número de hombres que fueron homenajeados un 17 de mayo.

Rosalía de Castro, primera homenajeada

¿Por qué eligieron el 17 de mayo para celebrar las letras gallegas? Porque coincide con la publicación de ‘Cantares Gallegos’ de Rosalía de Castro allá por el 1863. Este homenaje empezó por esta reconocida figura de la literatura. Su papel fundamental en el movimiento feminista parece haber pasado de soslayo entre aquellos que han ido decidiendo a quién recordar en estos 60 años de homenajes a escritores gallegos.

En 2024 la Real Academia Galega ha decidido homenajear a Luísa Villalta cuando se cumplen 20 años de su muerte. Así los nombres de mujer crecen en un listado donde los hombres obtienen una mayor representación. Aunque pocas, las hay: recordemos quiénes han sido las afortunadas en recibir homenajes por los académicos gallegos.

¿Quién es Luísa Villalta?

Escritora, filósofa y violinista coruñesa, en sus textos conseguía cruzar poesía y música, así como ahondar en temas de diversa índole. Su capacidad analítica le facilitaba escribir sobre arte, naturaleza, sentimientos y emociones. Los que disfrutaron y continúan disfrutando de sus textos destacan de su escritura la capacidad de reflejar verdades profundas y universales.

No solo ha destacado en el panorama literario nacional, también a nivel internacional cosechó éxitos. Su muerte prematura a los 46 años en 2004 puso fin a su obra. Este 17 de mayo se la homenajea en Galicia por haber contribuido a mantener la esencia e identidad del pueblo gallego.

Todas las mujeres homenajeadas en el Día das Letras Galegas

Aunque pocas, Rosalía de Castro y Luísa Villalta no han sido las únicas en recibir este homenaje en 60 años. A Rosalía le seguía en 1987 Francisca Herrera Garrido, primera mujer en ser miembro de la Real Academia Gallega. La escritora quiso hacer mención especial a Rosalía de Castro y a los "poetas de raza" en su discurso, que jamás pudo leer debido a su muerte en 1950.

No fue hasta 20 años después cuando se coló en el listado otro nombre de mujer: María Mariño, poetisa que saltó a la fama alcanzados ya los 40 años de edad con 'Palabra no tempo'. Sus poemas sufrieron la sospecha de haber sido escritos por otra persona: Uxío Novoneyra. En palabras de Xosé Ramón Barreiro, presidente de la RAG en 2007, Mariño sufrió esta acusación por su condición de mujer y "por su relación no reglada con Uxío -ella estaba casada y él soltero- no se le reconoció su mérito", según argumentó para Europa Press.

Al igual que Villalta, María Mariño reflexionaba en sus poemas sobre la identidad, en su caso cruzada con el tiempo. No es de extrañar que esta fuera su temática, puesto que durante gran parte de su vida padeció de leucemia, enfermedad que le llevaría a la muerte en 1967.

En 2018 María Victoria Moreno Márquez recibía este homenaje por su labor docente y su interés por la lengua gallega. Este año el homenaje tomaba un valor diferente: cacereña de origen, gallega de adopción, esta filóloga fue maestra en Pontevedra desde 1963 y se instaló en Galicia hasta su muerte el 21 de noviembre de 2005. Durante su tiempo en Pontevedra participó de manera activa en la vida cultural y política del ámbito galleguista. Como escritora, enfocó su obra en la literatura infantil y juvenil en lengua gallega.

En 2021 se dio el último nombre de mujer en este Día: Xela Arias. La poetisa lucense destacó por sus escritos contemporáneos, en los que analizaba y criticaba la falta de equilibrio social. De claro carácter reivindicativo, Arias contribuyó a la renovación de la literatura gallega, con un estilo alejado de la poesía tradicional. Como parte de sus compañeras de listado, Xela también tuvo una muerte prematura en 2003 a los 41 años.

#PropónUnhaMuller: la iniciativa que marcó la diferencia

En 2017, un año antes del homenaje a María Victoria Moreno, el colectivo Polo Correo do Vento apoyado por el Concello de Pontevedra lanzaron la iniciativa #PropónUnhaMuller ('Propón una mujer'), que pretendía incrementar el número de nombres femeninos entre los homenajeados del Día das Letras Galegas. Así, entre las propuestas más apoyadas estuvo Moreno precisamente, pero también Xela Arias, Pura Vázquez, Luz Pozo Garza, María Balteira, Luísa Villalta, Isabel de Castro, Filomena Dato, Avelina Valladares…

Con esta iniciativa, Polo Correo do Vento logró dar a conocer a estas mujeres que contribuyeron a la defensa del idioma gallego además de denotar la "injusticia histórica del papel de la mujer en la cultura y en los demás ámbitos de la sociedad".