Demi Lovato, ingresada en un hospital tras sufrir una sobredosis de heroína

Demi Lovato ha sido trasladada a un hospital de Los Ángeles tras sufrir una sobredosis de heroína, según le ha confirmado la Policía a 'TMZ'.

La cantante se encontraba en su domicilio de Hollywood Hills y fue trasladada al centro médico mencionado durante la mediodía de este martes.

De momento, no se conoce cuál es el estado de salud de la joven, que ya había sufrido distintas adicciones en el pasado.

Hace unas semanas confesó que había vuelto a consumir alcohol, a través de una canción llamada 'Sober', que dice así: "Mamá, lo siento, ya no estoy sobria. Papi, por favor perdóname por las bebidas derramadas.Para los que nunca me dejaron, hemos estado en este camino antes. Lo siento mucho, ya no estoy sobrio".