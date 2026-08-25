Muere el pintor y escultor palestino Sliman Mansour

Los detalles "Con los corazones encogidos que las palabras no pueden expresar, compartimos que nuestro querido padre ha muerto", han escrito en redes sociales los hijos de quien fue una de las figuras más relevantes del panorama artístico de Palestina.

El pintor y escultor palestino Sliman Mansour, una de las figuras artísticas más importantes para Palestina en las últimas décadas, murió a los 79 años en Jerusalén en la tarde del lunes, informó su familia a través de sus redes sociales al final de la jornada.

"Se ha escrito el capítulo final. Con los corazones encogidos que las palabras no pueden expresar, compartimos que nuestro querido padre ha muerto", publicó la familia en el perfil del propio Mansour en la red social Instagram. Horas antes ya habían anunciado que se encontraba en estado crítico. "Deja atrás una vida llena de belleza, memoria y un legado que seguirá viviendo a través de aquellos a quienes emocionó", continúa el texto.

La obra de Mansour está llena de imágenes sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos, pero también de estampas sobre la vita cotidiana en el campo y los paisajes de Palestina. "Sliman Mansour pintó esta tierra y la llevó consigo: su tierra y su gente, sus aldeas y ciudades, sus olivos, sus hogares y sus caras", escribió el Museo de Palestina (situado en Birzeit, a las afueras de Ramala, Cisjordania) sobre el artista fallecido.

En palabras del Museo de Palestina, su tierra "no era sólo sujeto de su trabajo, sino su esencia": "Sus pinturas, durante décadas, se convirtieron en una de las maneras en que preservamos e imaginamos la tierra".

Mansour nació en 1947, un año antes de la creación del Estado de Israel, en Birzeit. Posteriormente viviría en Belén y Jerusalén. Fue testigo de la ocupación israelí de Cisjordania en la Guerra de los Séis Días (1967), elemento que estructuraría su obra. "Con olivos, representa la tierra ocupada en 1967. Con mujeres vestidas con trajes bordados tradicionales, representa la tierra palestina y la revolución palestina. Con el paisaje de Palestina y sus terrazas de piedra, representa la marca de los agricultores palestinos en la tierra", recoge su biografía en su propia página web.

"Con imágenes de Jerusalén y el brillante Domo de la Roca, representa la patria palestina y el sueño del retorno", continúa. Junto a los artistas Vera Tamari, Tayseer Barakat y Nabil Anani, fundó el movimiento Nuevas Visiones en 1987, una respuesta a la Primera Intifada (1987-1993) que llamaba a boicotear el uso de materiales provenientes de Israel.

En su lugar, el movimiento abogaba por utilizar materiales autóctonos y naturales como el café, la henna o la arcilla. Mansour eligió el barro: "capturó la esencia del arraigo palestino y la fragmentación del panorama político y la geografía palestinos, que se reflejaban en las grietas que se abrían en el barro a medida que se secaba", recoge su perfil.

El artista palestino cuenta con obras en el Museo Británico de Londres, el Mathaf de Doha, el Guggenheim de Abu Dhabi o el Instituto del Mundo Árabe de París o la Galería Nacional de Bellas Artes de Amán, entre otros.

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