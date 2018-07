Dani Rovira: "Tras todas las críticas, no me ha merecido la pena presentar los Goya"

"Tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar los premios Goya", con estas palabras Rovira ha manifestado su malestar por las críticas en redes sociales y medios de comunicación.

Tras este tuit, el actor y presentador, que ejercía por segunda vez como maestro de ceremonias de la gala de la fiesta del cine español, ha colgado otro comentario en el que adelanta que se "sumergirá" en la "preciosa aventura" de participar en la película "100 metros", del director Marcel Barrena.

Pero el presentador no ha sido el único en ser objeto de críticas, sino que la gala también fue objeto de ellas tras no permitir pasar por la alfombra roja a algunos nominados, como el guionista Borja Cobeaga, nominado a mejor guión original por "Negociador", quien no desfiló, al igual que el resto de guionistas, por la alfombra roja de estos galardones del cine español.

Cobeaga ya adelantó que Antonio Resines, presidente de la Academia de Cine, le había pedido "disculpas" después de que destapara su indignación de la misma manera que lo ha hecho Rovira, a través de Twitter.

Resines, según contó el guionista, le justificó esta ausencia del gremio de guionistas por tratarse de una ceremonia cuya organización es "un follón". "Y le creo -expresó- porque no hay tiempo de que pasen todos y se establecen criterios que él ahora (Resines), a toro pasado, no comparte, y va a arreglar. Lo entiendo, me parece más una cuestión de caos organizativo por las dimensiones del asunto que una cuestión de insidia o desprecio".