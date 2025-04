La crítica de Aimee Lou Wood tras ser parodiada en SNL: “Me pareció cruel y nada gracioso”

Aimee Lou Wood, actriz de The White Lotus, ha criticado un sketch de Saturday Night Live en el que fue imitada por Sarah Sherman con un acento exagerado y dientes postizos, considerándolo "cruel y nada gracioso". Wood expresó su descontento en Instagram y cuestionó si el programa no podría ser más inteligente y menos ofensivo. Tras su queja, recibió disculpas del equipo de SNL. Este incidente ocurrió poco después de que Wood revelara en GQ haber sufrido acoso por su dentadura, lo que afectó su carrera. A pesar del apoyo del creador de la serie, Mike White, la actriz aún lidia con inseguridades sobre su apariencia.

Aimee Lou Wood, actriz y estrella de la tercera temporada de The White Lotus, ha criticado el sketch del programa Saturday Night Live (SNL) titulado 'White Potus', en el que fue imitada por la cómica Sarah Sherman con un acento exagerado y dientes postizos.

Wood, que interpreta a Chelsea en la serie de HBO y ha sido una de las revelaciones de esta entrega, ha expresado su malestar a través de sus stories de Instagram: "Lo de SNL me pareció cruel y nada gracioso. Qué lástima, porque me lo pasé genial viéndolo hace un par de semanas".

"Sí, burlarse, sin duda, de eso se trata el programa, pero ¿no hay una manera más inteligente, más matizada y menos barata?", ha añadido.

La actriz también ha compartido el comentario de un usuario anónimo que, si bien consideró que el sketch comenzó siendo "agudo y divertido", acabó tomando "un giro estridente hacia la misoginia de los años 70".

Tras manifestar públicamente su descontento, Wood afirmó haber recibido disculpas por parte del equipo de SNL. Además, la BBC se ha puesto en contacto con la cadena NBC para conocer su versión de los hechos.

Este controvertido sketch llega pocos días después de que Wood contara en una entrevista con la revista GQ que fue víctima de acoso durante años por el aspecto de sus dientes, una inseguridad que, según confesó, llegó a afectar su carrera como actriz. "No me sentía capaz de interpretar de forma realista a un personaje estadounidense por mi dentadura", relató la actriz en la entrevista.

Wood también compartió un recuerdo anterior a su incorporación a The White Lotus. Según explicó, los comentarios que le llegaron sobre la opinión de altos cargos de HBO alimentaron su inseguridad física. Tanto fue así que se enteró de que el creador de la serie, Mike White, tuvo que insistir para que ella fuera la elegida para el papel. "Alguien me dijo cuánto había luchado Mike por mí. Me contaron: 'Tenías que ser tú, dijera lo que dijera HBO'", recordó.

Sin embargo, ni siquiera ese apoyo logró calmar sus pensamientos más autocríticos. Wood confesó que no podía dejar de pensar que la cadena no la quería por su aspecto: "Mi cabecita decía: 'HBO no me quería'. Y sé por qué no me quería: porque soy fea. Mike tuvo que decir: '¡Por favor, dejadme quedarme con la chica fea!'. Eso era lo que tenía en la cabeza", explicó con sinceridad.