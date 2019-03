Courtney Love ya advirtió hace 12 años sobre Harvey Weinstein: "Si te invita a una fiesta privada, no vayas"

La voces que denuncian el escándalo de los abusos sexuales de Harvey Weinstein cada vez son más, y una de las más llamativas es la de la cantante Courtney Love, que ya avisó en 2005 de las actitudes del productor.

Casi una treintena de actrices le acusan de acoso sexual una vez ha saltado el escándalo, aunque la primera que alertó de su comportamiento fue la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love.

Al ser preguntada qué aconsejaría a las chicas jóvenes que llegan a Hollywood, la cantante respondió: "Me van a demandar por difamación como diga esto, pero… Si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el (hotel) Four Seasons, no vayas".

En su día se tomó como una broma, pero escondía una terrible verdad. Weinstein ha logrado que el escándalo no saliese a la luz durante muchos años. En 2004 la exreportera de 'The Times' Sharon Waxman intentó publicar la historia. No lo consiguió. Ella asegura que las presiones del productor e incluso las llamadas de pesos pesados en Hollywood como Matt Damon o Russel Crowe consiguieron que dejara a Weinstein en paz.

Posteriormente, dio más detalles en su cuenta de Twitter, en la que explicó: "Aunque nunca fui una de sus víctimas, fui eternamente vetada por la CAA (la Creative Artists Agency, la principal agencia de talentos de Hollywood)".