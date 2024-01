El cortometraje 'La gran obra' ('The Masterpiece'), del director español Àlex Lora ('Unicornios'), ha ganado el gran premio del jurado del Festival de Sundance, ha anunciado el certamen de cine independiente que se celebra las dos últimas semanas de enero cerca de la capital del estado de Utah.

El cortometraje, un tenso drama de clasismo, racismo y prejuicios sociales, habla del encuentro entre Leo (Daniel Grao) y Diana (Melina Matthews), una pareja adinerada, con Salif y Yousef (Babou Cham y Adam Nourou), dos chatarreros, en un centro de reciclaje, explica el propio Lora en su cuenta de Instagram.

La familia lleva un televisor roto a un punto de reciclaje en el que conocen a un padre y su hijo chatarreros y les invitan a su mansión para donarles más objetos. Allí, la situación se complica cuando la familia descubre que los chatarreros tienen algo que ellos quieren.

Àlex Lora ya ha ganado seis Emmys y ha estado nominado al Goya y a los Gaudí. El Festival de Sundance en esta edición también ha distinguido los cortometrajes 'Say Hi After You Die', de Kate Jean Hollowell; 'The Stag', de An Chu; 'Bug Diner', de Phoebe Jane Hart, (animación); 'Bob's Funeral' (no ficción), de Jack Dunphy; 'The Looming', de Masha Ko; y 'Pisko The Crab Child Is In Love', de Makoto Nagahisa.