Los juegos siempre han estado presentes en la vida del ser humano. Y con la revolución tecnológica que han vivido, se calcula que un tercio de la población mundial es aficionado a los videojuegos. Ahora, una exposición en CaixaForum Madrid nos descubre a ese 'homo ludens', el hombre que juega, para mostrar cómo nos relacionamos a través del juego y los peligros que conlleva.

"A pesar de que juguemos o no a videojuegos, todos somos jugadores de un gran sistema de juego que es nuestra sociedad. Porque hoy en día, las reglas de los videojuegos se han colado en el riego sanguíneo de nuestra sociedad", nos cuenta Luca Carrubba, comisario de este evento. Con el móvil, o con el mismo mando de la televisión: así configuramos nuestro perfil gamer (jugador). Y así se presenta, precisamente, esta exposición que invita a reflexionar sobre el papel del juego (y los videojuegos) en nuestro día a día.

En laSexta hemos hecho la prueba: desde que entramos, podemos elegir nuestro género, también nuestra edad. Se nos plantean preguntas acerca del mundo de los videojuegos y podemos escoger si preferimos fantasía y realidad antes de empezar la partida. Esa interacción se llama 'gamificación'. O lo que es lo mismo, trasladar las reglas de un juego a tareas de nuestra vida cotidiana.

"Twitter, Instagram... están muy 'gamificadas', aunque no lo sepamos. Las mecánicas de compartir, de votar, son mecánicas de juego. Lo que pasa es que nadie te lo dice, porque nadie 'juega' a Twitter o a Instagram", ha detallado Emiliano Labrador, doctor en experiencia de usuario y Gamificación. "El juego es innato en nuestras vidas. Desde que nacemos, siendo niños, en la vida adulta...", ha querido recordar Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación 'La Caixa'.

Desde el 'homo habilis' o el 'homo erectus', pasando por el 'homo sapiens', el ser humano ha evolucionado hasta ese 'homo ludens' al que hacíamos mención al principio. "El 'homo ludens' es la versión más contemporánea de nuestra sociedad, personas de todas las edades que a diario se enfrentan con dispositivos lúdicos", ha subrayado Luca Carrubba.

Un fenómeno que muestra también su cara más destructiva: la dependencia, las malformaciones en las manos y el cuerpo o las lesiones en la vista. "El videojuego está diseñado para ser adictivo. ¿Es peligroso? No, como un cuchillo no es peligroso. Depende de quién lo use", ha apuntado Emiliano. Videojuegos, o cómo explorar el mundo virtual antes de llegar al 'Game Over' en la vida real.