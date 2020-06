Este sábado, 27 de junio, se podrá vivir un concierto con varias estrellas internacionales de la música juntas por un mismo objetivo: recaudar fondos para los más desfavorecidos por la crisis de la COVID-19.

Global Goal: United for Our Future es una iniciativa de la ONG Global Citizen y de la Comisión Europea. El concierto será dirigido por el actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como 'The Rock'.

Los artistas que participarán en este evento son los siguientes: Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber y Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade y Christine and The Queens. Además, habrá participaciones en el evento de otras estrellas de distintos ámbitos, como Charlize Theron, Chris Rock, Hugh Jackman, David Beckham, Kerry Washington o Salma Hayek.

¿A qué hora empieza el concierto?

El concierto arranca a las 20:00 horas (hora peninsular española). Previamente, a las 15:00 horas, tendrá lugar una cumbre a la que asistirán líderes mundiales como Angela Merkel, Melinda Gates, Ursula von der Leyen o Antonio Guterres, entre otros.

¿Dónde podrá verse el concierto?

El 'streaming' del concierto ya puede verse en el canal de YouTube de Global Citizen, insertado a continuación en esta noticia. A partir de las 20:00 horas, comenzará su emisión.