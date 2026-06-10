Comienza la temporada de fiestas y verbenas en Madrid: tributo a Extremoduro, Seguridad Social, Despistaos...

Se acerca el verano y con él las verbenas populares de Madrid, pero antes de que eso ocurra ya arrancan las fiestas de barrios y distritos madrileños. Este fin de semana, estos son los conciertos gratuitos y otras actividades culturales.

Según se acerca el verano (y las vacaciones), el cuerpo pide marcha: el calor en Madrid sirve como llamamiento para abarrotar las piscinas y las noches de terraza se alargan hasta la madrugada. Y otras, más aún, las noches de fiesta. Porque Madrid, además de calor, en verano tiene fiestas. Muchas. Entre las primeras verbenas que se viven en la capital está la de las Fiestas de San Antonio de la Florida, que se celebran entre el 11 y el 14 de junio. El pistoletazo de salida lo da la Fundación Mi Persona Favorita, encargada del pregón, para dar paso a costumbres tan castizas como el reparto de limonada entre los asistentes.

Pero, sobre todo, con las fiestas llega la música. Numerosos conciertos y actuaciones se suceden por las calles de Madrid en tiempos de fiestas y verbenas. Y las de San Antonio de la Florida no iban a ser menos. Estos son todos los conciertos que tienen lugar a propósito de estas fiestas:

Deltó (tributo a Extremoduro ) → Jueves 11 de junio, a las 20:45h , en el parque de la Bombilla

(tributo a ) → , en el parque de la Bombilla Sesión con DJ Lady Cherry → Jueves 11 de junio, a las 21:45h , en el parque de la Bombilla

, en el parque de la Bombilla La Mole → Viernes 12 de junio, a las 20:30 , en el parque de la Bombilla

, en el parque de la Bombilla Modestia Aparte → Viernes 12 de junio, a las 22:00h , en el parque de la Bombilla

, en el parque de la Bombilla Sesión con DJ Fonsi → Viernes 12 de junio, a las 23:30h , en el parque de la Bombilla

, en el parque de la Bombilla Mini verbena de la Federación de Grupos Tradicionales de Madrileños → Sábado 14 de junio a las 19:30h , frente a la Ermita

, frente a la Ermita Vermú musical con DJ Roxell → Sábado 13 de junio, a las 12:30h , en el parque de la Bombilla

, en el parque de la Bombilla 20 a tocar! → Sábado 13 de junio, a las 20:30h , en el parque de la Bombilla

, en el parque de la Bombilla Sesión con DJ Nano → Sábado 13 de junio, a las 22:00h , en el parque de la Bombilla

, en el parque de la Bombilla Orquesta Tierra → Sábado 13 de junio, a las 23:45h , en el parque de la Bombilla

, en el parque de la Bombilla Sesión con DJ Paola H1 → Domingo 14 de junio, a las 22:00h , en el parque de la Bombilla

, en el parque de la Bombilla Fuegos artificiales → Domingo 14 de junio, a las 00:00h, en el parque de la Bombilla

Pero estas no son las únicas fiestas de este fin de semana. El recinto ferial de la Cuña Verde se convertirá en el escenario principal de las fiestas de Moratalaz, que también arrancan el 11 de junio y se extienden hasta el lunes 15. El jueves comienzan con la entrega del premio al Comerciante del Año y la presentación oficial de las fiestas, con chocolate con churros para todos los asistentes. Y el viernes empieza la fiesta: torneos de fútbol, teatro... son muchas las actividades programadas para las fiestas del barrio, entre ellas las siguientes actuaciones:

Marta Soto → Viernes 12 de junio, a las 21:00

Hermanos Martínez → Viernes 12 de junio, a las 22:15h

Despistaos → Viernes 12 de junio, a las 23:30h

Sesión DJ de cierre → Viernes 12 de junio, después de Despistaos

Gon Abril → Sábado 12 de junio a las 21:00h

Melón Diesel → Sábado 12 de junio, a las 22:15h

Seguridad Social → Sábado 12 de junio, a las 23:45h

Sesión DJ de cierre → Sábado 13 de junio, después de Seguridad Social

Billy Boom Band → Domingo 14 de junio, a las 19:00h

Orquesta Athenea → Domingo 14 de junio, a las 21:00h

Castillo de fuegos artificiales → Domingo 14 de junio, a las 23:00h

Coro de Cámara Archbishop Spalding H. S. → Lunes 15 de junio, a las 19:00h, en el centro cultural El Torito

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