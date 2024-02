El Concurso de Agrupaciones de Carnaval que se celebra en el Falla encara su recta final con el inicio este domingo de la fase de semifinales a la que han accedido un total de 30 agrupaciones que ofrecerán un nuevo repertorio en cuatro funciones en busca de la Gran Final del día 9. Ahora las agrupaciones volverán a subirse al escenario para defender su puesto en la última sesión del COAC y demostrar que se merecen el primer premio en su modalidad.

Así, tras un fallo del jurado conocido en la noche del pasado jueves que ha dejado críticas entre los aficionados por algunas de las agrupaciones que no han pasado el corte, será el coro 'El Gremio' el encargado de abrir la primera de las funciones de semifinales, que cuenta con ocho agrupaciones y varios platos fuertes, como la comparsa de Martínes Ares, 'La oveja negra', que aspira a conseguir su tercer primer premio consecutivo. También en la primera semifinal la modalidad de chirigotas cobra un especial protagonismo ya que pasarán por las tablas del Falla tres de las que, a priori, se encuentran entre las quinielas de los aficionados para alcanzar la final, como son 'Que ni las hambres las vamos a sentí', del Selu; 'El grinch de Cai', de José Manuel Braza 'El sheriff'; y 'Te he dicho 1.748645 veces que no soy exagerao', un grupo ha juntado a antiguos componentes de la ya mítica chirigota del Lobe con los Villegas, uno de los apellidos históricos de la fiesta.

Orden de actuaciones de la primera semifinal

Coro - El gremio

Chirigota - Que ni las hambres las vamos a sentí

Cuarteto - Punk y circo, la lucha continúa

Comparsa - Vuelve ya el 3x4

Coro - El paraíso

Chirigota - El grinch de Cai

Comparsa - La oveja negra

Chirigota - Te he dicho 1.748645 veces que no soy exageraos (los exageraos)

Cuándo es la Gran Final

Las penúltima fase del certamen concluye el miércoles 7 con un función que cerrará la comparsa 'La chirigotera', de Tamara Beardo, una de las voces femeninas más reconocidas de la fiesta que en esta ocasión rinde un homenaje a la chirigota. Tras bajar el telón, componentes de agrupaciones, autores y público en general esperarán para escuchar, a través de los medios de comunicación, el fallo del jurado. Con la esperada frase de 'En la ciudad de Cádiz siendo las...', pronunciada por el secretario del jurado, se conocerán las agrupaciones que hayan logrado alcanzar la final, que serán un máximo de cuatro coros, cuatro comparsas, cuatro chirigotas y tres cuartetos, ya que son solo tres los que han pasado a semifinal de esta última modalidad.